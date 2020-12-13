只剩18天就要揭開明年的序幕了，讓每個人都十分期待嶄新的開始。專寫生肖運勢的搜狐號《每日運勢風水》近日就點名3生肖，表示他們明年上下半年的運氣好到炸，不但口袋賺飽飽，在職場上也有望晉升，所以整年心情都很好，將今年不好的事情都甩光光。

【第3位、生肖猴】

屬猴人的頭腦轉得快，可以靠自己的雙手創造美好的未來，在他們的生活之中，從來沒有偷懶兩個字，因為反應迅速而且擅長把握機遇，因此也不會讓自己閒下來。在職場上能夠做一個大忙人，也願意做一個快樂的大忙人，明年他們就是在忙碌之中收穫了種種幸福，感受壓力卻不會太大。錢財這方面工資增長，事業上也能得到長官提拔，所以整個人的狀態如沐春風，一年下來都如魚得水，好心情從來不離開他們半步，他們自己也能把握住生活的機遇，讓一切都越來越好。

【第2位、生肖雞】

屬雞的人好強，而且擁有十足的上進心，他們在事業場上向來都不會被動等待，而且也從來都不會選擇用一種得過且過的態度面對事情，什麼時候都充滿匠心精神，還能用自己的理解來處理好事業上的種種問題。長官也會因為欣賞他們的自主性和主動性，對他們的生活有所關照，讓他們的進步更快。所以2021年，他們既不缺錢也不缺事業進步空間，上半年能夠累積到財富，下半年則可以升官加薪，唯一不變的是好心情，這一年下來生活特別充實，也特別的自在，賺錢格外樂觀。

【第1位、生肖虎】

屬虎的人不太相信運氣，只相信自己，雖然他們做任何事情都很自我，但還是可以保持著清晰的思維，不會被意識的利益衝昏頭腦，更不會被誘惑左右自己的決定。所以在2021年期間，他們在職場上能夠避開各式各樣的雷區，實現錢財的累積，上半年是能夠賺到一定的錢財，下半年則可以讓事業晉升，致富的進度也更快，好生活不再需要等待，明年就能實現。

(中時新聞網)