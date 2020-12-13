57歲資深藝人黃安長年在大陸發展，多次表明政治立場，近日他透露自己大學時期的故事，每個月生活費僅有台幣3千元，往往第一周就將錢花光，其他3周都是吃土狀態，「我都不知道怎麼活過4年大學的，抽屜打開永遠是空的，腦子永遠是飢渴的，我後來的生活全靠一個飢渴成性的腦子。」

黃安在微博發文透露，當時媽媽每個月會給他3千元生活費，「扣掉房租1000，剩下2000；再買一些卡帶唱片、小說雜書，剩下1000；約會再花掉幾百，我X，沒錢吃飯了！」但由於小時後家道中落，媽媽一個人要養5個小孩，他也就沒開口向媽媽再要錢。

黃安表示自己當時活得像丐幫，他曾經在賭場發牌，每晚都能賺1千元，甚至還嘗試過在西餐廳駐唱、教授吉他，「靠女人吃飯，頓頓大魚大肉。」如今已經想不起來是怎麼度過大學四年，「我是那種看不起小錢，又賺不到大錢的二五眼，所以就是今天這副模樣，很科學」。

(中時新聞網)