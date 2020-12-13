有一句話「人性是不能被考驗」，一名女子為了要測試男朋友的真心，將自己綁在山裡面的樹上，假裝被綁架向男友討贖金，待幫忙的朋友離開現場後，孤單的女子突然感到害怕並哭喊救命，還驚動許多員警，最後被拘留在派出所。

四川一名女子，上個月找朋友幫忙，將自己綁在杳無人煙的山中樹上，接著由朋友假扮的綁匪，向男友討贖金5萬人民幣（約台幣21萬元），並警告不能報警否則撕票，等一切佈好局後，朋友便離開現場。而女子男友接到電話後，雖然緊張但冷靜思考，還是決定報警處理。

當警方展開救援行動，與「綁匪」交涉同時，接到一位民眾報案，表示在一處樹林裡，不斷聽到女性哭喊救命，警方馬上想到可能與這起綁架案有關，認為樹林裡的女子應該就是人質，隨即出動大批警力，進到山中救援女子。

安全救出女子後，警方詢問她綁匪特徵、還有過程，但女子講話吞吞吐吐，且相當矛盾，警方原本以為可能是驚嚇過度，但這時綁匪再度打電話討贖金，似乎不知道人質已經被警方找到，這時女子才說出實話，坦承這一切都是為了測試男友，才找朋友來自導自演。

只是沒想到當朋友離開自己，竟突然感到害怕，擔心真的有歹徒出現，才會大吼大叫，最後女子、還有朋友因為擾亂公共秩序，目前已被警方依法行政拘留。

(中時新聞網)