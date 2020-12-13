英國首相強生和歐洲聯盟執委會主席范德賴恩今天同意繼續推動貿易談判。強生說，他仍希望與歐盟達成英國脫歐（Brexit）後的貿易協議，但目前失敗依然是「最可能的」結果。

法新社報導，強生（Boris Johnson）告訴記者：「我擔心我們在一些關鍵議題上歧見仍非常大，但還活著就有希望。」「現在最可能的情況，當然就是我們必須為回歸世界貿易組織（WTO）規範做準備。」

強生和范德賴恩（Ursula von der Leyen）之前表示，會在週末結束前決定是否可能達成協議，但在一場越洋緊急通話後，兩人同意「加倍努力」繼續談判。

范德賴恩稍早在電視轉播的簡短聲明中說：「我們今天上午通的電話很有幫助。我們討論了未解的重大議題。」「我們的協商團隊近幾天日以繼夜工作。」

英國官員也聯合發布這項聲明。

歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）與英國代表佛羅斯特（David Frost）昨晚和今早都進行談判，之後會在布魯塞爾（Brussels）繼續協商。

范德賴恩與強生表示：「在歷經近1年筋疲力盡的協商後，儘管一再錯失最後期限，我們認為現在加倍努力是負責任的作法。我們已相應授權協商人員繼續談判，看看是否能在這個最後階段達成協議。」

愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）告訴英國廣播公司（BBC），目前協議已協商完97%，「我認為剩餘的3%不會超出雙方彌合歧見的能力」。

馬丁說：「他們協商到深夜本身就是重要跡象。對話繼續，就給予我希望。」

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）在推特（Twitter）上寫道：「即使已到最終階段，現在是時候冷靜下來，讓協商人員取得進展。（這份）脫歐協商的聯合聲明是良好訊號。達成協議顯然非常困難，但是有可能的。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）也在柏林（Berlin）記者會上表示：「任何達成協議的機會都極受歡迎。」

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也樂見雙方繼續協商。他告訴法國公共電台（France Inter）：「我們必須盡一切能力化協議為可能。我們必須支持一份好的協議。」

一名參與協調行動的消息人士告訴路透社，歐盟27 個成員國樂見英歐延長貿易談判，同時承諾若達成協議，會採取「所有必要步驟」儘速讓它生效。

英國19天後就要脫離歐盟單一市場。若英歐雙方無法達成貿易協議，雙方的貿易就得回歸WTO規範，關稅將推高物價，進口商會有文書工作得處理，而談判失敗，更可能破壞英歐未來數年的關係。

(中央社)