彭博社陸籍記者范若伊（圓圖）早前被拘捕。（取自東網）

美國彭博新聞社北京分社陸籍女記者范若伊（Haze Fan），因涉嫌危害國家安全，日前被中國當局拘留。歐洲聯盟發言人12日發聲明指，呼籲大陸釋放所有因為報道新聞而遭拘捕的記者和公民。大陸駐歐盟使團13日作出回應，指范涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，並強調此事完全是大陸的內政，任何其他國家和組織都無權干預。

彭博社早前稱，范若伊7日遭便衣人員帶離住所，隨即失蹤。大陸外交部及後證實范被拘留，強調她的法律權利獲充分保障，其家人亦已獲知會，歐洲聯盟發言人表示，希望大陸當局保障范若伊的基本權利，要求中方允許范接受必要的醫療協助，會見她自己所選的律師，並能與其家人連繫。

大陸駐歐盟使團12日表示，指范因從事危害大陸國家安全的犯罪活動，而被北京市國家安全局依法拘留，使團強調，事件純屬大陸內政，任何其他國家和組織都無權干預。

據了解，范若伊是大陸公民，自2017年起在彭博社工作，此前曾任職多間外媒，包括美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及半島電視台等。另外，大陸外國記者會得悉事件後發表聲明，要求當局交代拘留范若伊的原因，並強調會方將密切跟進事件。

(中時 )