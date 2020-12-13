行政院長蘇貞昌今天用消費券買漫畫送孫女看，不過新聞畫面一出來，被眼尖網友發現結帳的時候，又出現行政院的統一編號。國民黨立委洪孟楷酸，蘇貞昌美其名是拿自己的三倍券去買個人物品，怎麼也報公帳，「是要全民幫蘇揆孫女禮物買單￼￼？真正莫名其妙！」

剛因為牛肉麵事件請辭下台的前行政院發言人丁怡銘，因為得罪店家要買牛肉麵謝罪，結果被網友抓包結帳的時候打政院統編暴漲，洪孟楷指出，當時蘇貞昌才義正嚴辭的說不准有下次，「原來因為下次要自己打！」，洪批評，蘇揆徹底展現了「有嘴說別人、無心想自己」的行為。

洪孟楷說，趕在三倍券到期前夕，蘇貞昌在媒體前上演買漫畫送孫女的戲碼，但拿著三倍券卻到收銀面前打行政院統一編號￼￼。「難不成三倍券還要報公帳？這是花券換現金的概念？」

洪孟楷調侃，「03722403」這組神秘密碼，現在全台幾乎都會背，因為正是行政院的統一編號，報公帳都需打統編。￼￼蘇貞昌美其名是拿自己的三倍券去買個人物品，怎麼也報公帳，是要全民幫蘇揆孫女禮物買單￼￼？真正莫名其妙。

洪孟楷認為，無論怎麼解釋，只說明了行政院團隊現在演很大，所謂上樑不正下樑歪，是否蘇院長之前買私人物品也都是如此，所以發言人才會有樣學樣￼￼￼。要好好審視行政院的公務預算，真的是浮濫的太過嚴重￼。國人看到蘇花三倍券的戲碼，真的覺得非常幽默，但笑著笑著就哭了。有這樣的行政首長，人民真的還能期待嗎￼￼￼￼？

(中時 )