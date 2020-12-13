美國陸軍12月11日宣布，已收到BAE系統(Bae System)與通用陸上系統(GD land systems)所提供的2款新式輕型戰車，將派到北卡羅來納州布拉格堡(Fort Bragg))的第82空降師進行性能測試，士兵們將幫助陸軍決定哪輛戰車較好。

防衛新聞(Defense News)報導，美國陸軍聲明說：「第82空降師的士兵，將很快有機會進行新型輕戰車的測試，這可是美國步兵在26年以來，從未做過的事情，他們將有自己的機動式火力做為支援，對付陣地、對手步與和對手的輕型裝甲車。」

美軍第82空降師上一次使用輕戰車，是在1994年之前，當時操作的是M551「謝爾登」輕型戰車(Sheridan)，在它退役後，幾十年來就沒有輕型戰車了，這與輕戰車的防護力較被質疑，火力也可能趕不上如今戰場環境有關。

然而近年來，美國陸軍希望有一種能夠搭載於C-17運輸機上的輕戰車，做為步兵戰鬥部隊的火力支援，該計畫稱為「機動保護火力」（MPF），可以視為21世紀的輕型戰車計畫。2018年12月，美國陸軍宣布BAE系統公司(BAE system)，和通用陸上系統公司(GDLS)做為最後的競標者，2家公司將各自打造12輛原型樣車參與評估，評估將於2021年1月4日開始，一直持續到2021年6月。

兩家公司不約而同的都以現有的車款與技為基礎再做改造，這樣可以節省研發時間，成本也較低，只是兩家公司挑選的改造對象不太相同。

BAE 選用聯合務衛公司(United Defense，已被BAE併購)在1992年推出的M8「裝甲火砲系統」(M8 AGS)為藍本；而GDLS則選用英國通用動力的「阿賈克斯」(AJAX)步兵戰鬥車為底盤，加裝輕型化M1主戰車砲塔的結合。

可以說，兩家公司都是拿出自家公司曾經開發或是現在使用中的裝甲車進行修改，因此性能已經可以預判。BAE的產品尺寸較小，他們的在尺寸介於聯合輕型戰術車(JLTV)和史崔克裝甲車(Stryker)之間。而GDLS的產品較大，因為它用到M1戰車的砲塔。

BAE的MPF原型車只有30噸，C-130通用運輸機可以運1輛，而C-17甚至可以搭載到3輛。

(中時新聞網)