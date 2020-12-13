行政院長蘇貞昌今日上午出席活動時順道購買漫畫，宣稱要買給孫女看，結果新聞出現後遭眼尖民眾發現發票竟打上行政院統編，疑似打算報公帳。行政院秘書長李孟諺晚間回應，所有漫畫皆為蘇貞昌使用家中尚未花用的3倍券付費。並未使用公務預算，明日也會前往店家更換收據發票。

前行政院發言人，同時也是蘇貞昌子弟兵丁怡銘，上月因宣稱台北牛肉麵節冠軍牛肉麵店家使用萊牛，後店家出示檢驗證明打臉，丁隨即致歉，並宣布購買店家商品，卻被發現發票打上行政院統編，疑似打算報公帳，引起眾怒，在一連串事件後，丁怡銘也宣布辭去發言人一職。未料今日蘇貞昌所購買的漫畫，同樣也在發票上打了行政院統編。

李孟諺緊急出面救火，表示確有交際科同仁事先提供政院資訊給店家，從各家媒體新聞畫面中很清楚，店家在結帳時並沒有詢問蘇貞昌是否應該打上統編，蘇貞昌對於發票上資訊也不知情。為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科同仁，明日立即向蘇貞昌本人拿到發票後，前往更換收據發票。

李孟諺強調，蘇貞昌用自己家人的3倍劵購買漫畫，並藉此提醒國內民眾仍有百億的3倍券尚未用完，以及宣傳本土漫畫作品，不需要申報特支費或公帳，自然沒有提供統編的必要。

李孟諺表示，蘇貞昌所購買的漫畫，總金額為3010元，其中3000元為3倍券支付，10元由他本人借給蘇貞昌，並未使用行政院長特支費或其他公務預算。蘇貞昌公開使用3倍券購買漫畫贈給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。

行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝)

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