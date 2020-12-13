近日曹蘭與何篤霖一同錄製《請問你是哪裡人》；一出場浩子就被曹蘭黑到發亮的健康膚色嚇到，還當場跟曹蘭比起手臂顏色，結果慘輸一個色階，讓浩子吃驚的說：「比外景人還要黑！」曹蘭表示因為在台東時很常去海邊玩，她覺得使用防曬乳會汙染海洋，所以都沒有用，她驕傲的說：「這是搬去台東一年半的成績」。

談及當初為何會選擇搬去台東，是因為她跟先生原本住在台北老公寓的四樓，因為沒有電梯，每次出去遛狗，回家上樓三隻老狗總會因為後腿沒力摔倒個兩三次，某次去住朋友在台東開的民宿，住了三天夫妻倆便決定要搬到台東養老，於是把台北房子賣了，在台東買了個一分半的農地就此定居。

黑了一大圈的曹蘭，差點讓浩子認不出 (圖/ 衛視中文台)

曾被稱為「張小燕接班人」的她，當年在大紅時選擇離開演藝圈，她自己則笑說不覺得自己有紅過，只是在工作很多時離開這一圈就為了完成自己唸書的夢想。當初離開演藝圈時她的存款只夠在日本生活一年，所以在日本期間曹蘭只能靠打工賺自己的學費跟生活費。

曹蘭說大二那年製作人王鈞去打工的餐廳找她，看到她兩個膝蓋因為跪著擦地跟服務瘀青一大片，覺得她實在太辛苦了，問她要不要回台灣，曹蘭雖然必須向現實低頭但並不想放棄學業，王鈞也配合讓她週一到三上課，週四一早班機回來，週五、六錄節目，週日再飛回去日本，整整一年多讓她得以兼顧學業跟生活。

(中時新聞網)