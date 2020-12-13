行政院長蘇貞昌13日參訪台灣漫畫基地，也使用三倍券購買漫畫，但有眼尖的網友發現，他在結帳時，收銀機打出03722403的行政院統編，而行政院也緊急澄清，蘇揆並未動用特支費。對此，台北市議員游淑慧表示，「大錢小錢都要報，國家就是我家的概念？」並酸蘇揆連用三倍券消費都要打統編，他的「三倍券加乘經濟攻略」果然高人一等。

對於蘇揆買漫畫打統編疑雲，游淑慧13日晚間在臉書上表示，大錢小錢都要報，國家就是我家的概念？連用三倍券消費，都要打統編，是要回去再報現金？蘇院長的「三倍券加乘經濟攻略」，果然高人一等。

游淑慧質疑，用國家發的消費卷，買了童書給自己家人，然後又報公款套現，最後現金入自己口袋？如果沒被發現，還會換發票嗎？「嗯，統編真是個好東西，有統編，消費好自在」。同時，游淑慧也說，「核銷蘇院長特別費的所有發票，應該公開，讓人民知道，到底有沒有家用變公用」。

網友們也留言回應，「哪有誤會，就是習慣所有私人用度都報公帳啦」、「不知道以前有沒有其他的東西也是用統編，真的令人懷疑，只是這也不意外」、「抓到就都説是誤會」。

此外，行政院方面也針對此事進行回應，行政院發言人李孟諺表示，蘇貞昌所購買的漫畫，總金額為3010元，其中3000元為3倍券支付，10元由他本人借給蘇貞昌，並未使用行政院長特支費或其他公務預算。蘇貞昌公開使用3倍券購買漫畫贈給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。同時，明日向蘇揆取得發票後，也會前往更換收據發票。

(中時新聞網)