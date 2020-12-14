平溪區行動治理傾聽民意，深入基層建設有成。（新北市府提供／吳康瑋新北傳真）

新北市平溪區公所10日於平溪市民活動中心與12位里長舉行行動治理座談會，持續追蹤案件列管進度，讓地方民意獲得充分討論，市府為落實市長行動治理理念，直接與基層面對面溝通，以即時回應地方需求及關切案件，快速解決問題。

區長曾繁盛報告案件執行情形，108年列管案件全數完成解列，109年列管案件完成率達8成。今日座談會列管案件之權責機關皆出席會議，針對道路整修、側溝修復、橋樑改建、簡易自來水修復、河岸掏空、護岸植栽彩繪等議題進行討論。會中由區長報告最新辦理情形，並由市府相關權責機關提出補充意見，使里長了解案件的執行進度。

列管案件中，有關石底里長楊鄭財提出基隆河石底段護岸植栽、彩繪問題，平溪區公所已於3月向水利局申請河川公地種植許可，將於櫻花適合栽種時節冬至後進場種植，期盼基隆河護岸河堤日後櫻花繽紛綻放，成為平溪區遊客打卡新熱點。

另外，有關東勢格農路道路拓寬問題，經東勢里長李明宏提案聯外交通問題，市府極為重視，並由農業局已於11月30日辦理竣工，期望里民能有安全行駛的路。

民政局柯局長慶忠表示，除了追蹤列管案件外，對於會中未即時提出的意見，也請里長提出書面資料由區公所彙整，以利市府相關局處後續研議，以回應民眾的需求與期待，各項新提案除落實管考與追蹤、提出解決方案，更重要的是即時回應，落實行動治理，謀取市民最大福祉。

(中時 )