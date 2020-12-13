假新聞嗎？民視竟下架行政院長蘇貞昌用統編新聞！蘇貞昌參訪台北市華陰街的「台灣漫畫基地」，使用三倍券購買3010元的漫畫送給孫女，網友卻發現，收銀機螢幕打出「03722403」的行政院統編。民視新聞本來上傳蘇貞昌買漫畫影片，不久就下架了。網友酸說，明明新聞就沒問題，為何悄悄「下架」，好可怕啊！

PTT網友表示，下架了！下架了！好可怕喔，嚇死人。新聞就這樣悄悄的「下架」，明明新聞就沒問題啊。蘇貞昌用三倍券打個統編又怎樣哩，到底為什麼民視新聞台要把新聞下架，好害怕啊！不是宣傳三倍券要用完嗎？用三倍券+行政院統編才有台灣價值吧。

蘇貞昌用三倍券買漫畫，卻打上行政院統編一事。行政院秘書長李孟諺表示，確有交際科同仁事先提供政院統編給店家，蘇貞昌對發票上資訊也不知情。為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科同仁，明天立即向蘇貞昌本人拿到發票後，前往更換收據發票。

網友紛紛表示，「不報帳打統編幹嘛？」、「真的開始言論一言堂了。」、「某些人整天批評對岸共產黨，台灣自己是否也自我審查。」、「黨媒不能打自己人。」、「真的蠻可怕的，自我審查。」

(中時新聞網)