朱婧汐怪誕風打扮被酸醜。（圖／翻攝自微博）

大陸女星朱婧汐今年因參加選秀綜藝《乘風破浪的姐姐》人氣上漲，個性直率的她，近日以一身暗黑系打扮參加活動，未料被營銷號拿來和范冰冰比較，遭酸「沒有那個長相，中規中矩不好嗎？」讓她忍不住直接回嗆對方：「醜到你了我很開心」。

朱婧汐日前以一身黑裙搭配麻花辮髮型現身活動，手上還做了誇張長指甲，整個人走怪誕風格，相當有個性，沒想到就有人拿范冰冰類似的造型和她做對比，並評論「朱婧汐穿出來因為醜上了熱搜，范冰冰卻因為魅惑成為時尚」，嘲諷道：「深刻詮釋了一句話『長得漂亮的人無論物穿什麼衣服都是好看的。」最後更用酸溜溜的語氣說：「如果女明星沒那個長相，就不要輕易嘗試一些難駕馭的衣服！中規中矩不好嗎？」

網友對比朱婧汐和范冰冰。（圖／翻攝自微博）

而朱婧汐看到該則評論就表示自己其實一點都不生氣，但無法接受網友說「醜的話...就中規中矩一點不好嗎」這句話，忍不住開嗆：「對女性的容貌羞辱，蕩婦羞辱周遭比比皆是，但不要因為這些聲音就影響了你對自己的認知，就不敢做自己不敢嘗試。這張是醜，但對這種聲音，醜到你了我很開心」。

朱婧汐的一番霸氣發言，引來不少網友認同，紛紛留言力挺「對於女性容貌評頭論足，指指點點，當他是誰啊」、「前兩天好多營銷號在發這個，當時的我發了一條評論 人家喜歡 關你屁事」、「開心做自己，那些個噪音不需要理會」，在陸網造成熱烈討論。

(中時新聞網)