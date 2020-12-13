結婚對新人來說絕對是終生大事，對於受邀的賓客來說，「紅包要包多少？」也一直是熱門話題。不過近日有位民眾卻因為被同一個新娘「連炸三次」而感到困擾。好奇到底要包多少，才能不失禮節，甚至還問要不要去婚禮，文章引起熱議。

原PO於「爆廢1公社」上表示，「被同一個新娘炸三次，請問一下，你（妳）們還會去嗎？」並補充，該新娘前兩次離婚的婚宴都有到，各包了2000元，詢問網友，「如果是你，你會包多少錢？」原PO後來也坦言，「這次不會再去了」。

貼文一出，文章立刻引起網友討論，網紛紛表示「搞得大家都想結婚了」、「人生以結婚為目的這樣」、「一時結婚一時爽，一直結婚一直爽」。但也有人認為，「看交情」、「好朋友我還是會去，恭喜她又找到好對象」。

還有一位網友指出，其實結婚3次不算什麼，有位鄰居還結了5次！結果媽媽索性直接不包了。「我家鄰居真的有人結了5次婚，還放喜帖來給我媽！我媽說第二次結婚她就沒有包了⋯誰知道他會結婚幾次？」

(中時新聞網)