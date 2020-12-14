作者於八歲時被診斷患有自閉症（ASD），二十六歲時診斷出注意力不足過動症（ADHD），這種獨異狀態，意味著她不太可能過一般社群生活、與「人類這種生物」和諧共處，因而四處碰壁，動輒掀翻周身親友同儕的常人世界，於是她天真地詢問母親是否有一本「人類使用說明書」可按圖索驥，導出解方。答案是沒有。成人之後，她有幸獲得生化博士學位，終於尋得開啟自我封閉天地的專業之鑰，以她最熟悉的科學語言，拆解繁複晦澀的身心機制與社會儀俗，回歸並肯定自身的特異性，釐清了「如何當一個人」的最終意義。本書以作者的第一人稱、「半回憶錄式」敘事鋪陳，探索人類生活中可能引燃衝突、牽動交流的日常現象或決策機制，例如：

－ 決定，以及我們如何做出決定

－ 衝突，以及我們如何避免衝突

－ 關係，以及我們如何建立關係

－ 禮儀，以及我們如何遵守禮儀

本書以罕見、原創的「心理回憶錄／圖解分析／科學入門知識介紹」多合一形式，追問身心地帶令人費解的常軌脫逸或糾結景象，搭配作者親繪、深入淺出的二十餘幅「手寫風」圖表，溫暖包容的心靈精神觀與廣納物理、化學、生物、心理學的基礎科學世界觀和諧共振，交織出這本幽默有餘、嚴謹有度的「人類心智現象解說指南」——原來生活決策有分「箱型思維」與「樹狀思維」？人人個性有別，都是「蛋白質」搞的鬼？宇宙萬物注定失序，清掃房間只是違逆「熱力學」的徒然之舉？「一見如故」或「平行時空」，都是「波長」不同步的問題，振幅各異，絕不可能搖擺共舞；人與人憑靠「化學鍵」牽連相依，自然界「四大作用力」也在其間吸斥生剋。「人我」化成，其來有自，這本新世代天才學者的得獎大作，將領你踏上「與人同相」之路⋯⋯。

【精彩書摘】

說我從來都沒融入學校生活，可能有些輕描淡寫了。

可能是因為我有個專屬的大人導師，每堂課都坐在我旁邊，可能是因為老師說了個詞嚇到我，我就很容易情緒崩潰，可能是因為我的神經會不自主抽動。我也無法想像，我對超大一管抗菌藥膏的癖好，能對這狀況有什麼幫助。

從太多方面來看，我都與同學格格不入。有多少學童像我一樣需要開除人？（我十歲時，來幫忙的新人有教我難以忍受的口臭。）

由於小孩子最喜歡的莫過於攻擊外人，通常會變成開放狩獵本人的季節。「你是瘋子。」「她是外星來的。」「你應該要住在動物園。」（我個人最喜歡動物園那句。）

聽起來好過分啊，你大概會這麼想。從某些角度來看，我想，是真的很過分。我一開始明白那些刻毒言語與圈內笑話後（因為我通常得花好幾個小時才會真的理解那些言語為什麼惡意滿滿），會把頭埋進棉被，號啕大哭，伴著耳鳴，在柔軟安靜的被套之內，熱騰騰的血打進雙頰，直到臉龐髒兮兮，頭髮 黏答答。

但從某種關鍵而獨到的角度來看，這樣反而很棒。因為，所有把我從遊樂場社交圈擠掉的事情，也賦予我一組其他人都沒有的鎧甲。我花了很長時間才體認到這點，但這種差異其實替我裝備了極大優勢。我對同儕壓力免疫，不像這星球上許許多多神經典型的青少年（相信我，我很努力不讓自己免疫）。

可不是因為我情操高尚或判斷力優越，我並不是反社會現狀，只是沒辦法理解。不過我對參與群眾的沒興趣，卻讓我得以自由觀察群眾的節奏；我的觀察可是非常仔細。午休時間，我會坐在遊樂場一旁高地的長凳上，觀察不同的小圈圈與小眾文化，有摩肩接踵完一場足球賽的那群，有老是盈滿尖叫聲、 笑鬧聲、忙轉個不停的那群，還有在邊緣遊晃的兩三人小群，從我高高的座位處，可以看到遊樂場上各族群的生態系統。

眼前所見卻教我疑惑。太多矛盾之處了，尤其是個人的性格與團體的互動。為什麼人會因為身旁的人或特定的情境，行為舉止就格外不同？為什麼我看見的是男孩受到社交圈平均值的吸引，模仿彼此行為，連小細節如聲調、髮膠的量都趨向一致？如果你曾疑惑為什麼某個朋友與新朋友互動時，舉止突然不太一樣，我的感受，你也能體會：你以為自己認識的人卻突然開始假扮成另一個人，真難懂。

這些隱而不現、違反直覺的社會連結，對我一點吸引力都沒有。我可以透視看似隱形的友誼貨幣交易正在進行，而且與那人原本的個性並不對稱：他們正在改變外觀與行為的特點，僅是為了模仿那些想打好關係的新朋友。但我無法理解為什麼、也無法明白什麼逼使人放棄某一部分的自己，只為了加入社會上的團體。我觀察的那些人如果成為社群動物，並不會讓他們做自己，其實是磨損了自己的獨特個性與喜好。

僅透過觀察人群，沒辦法讓我真的為人類行為建構模型，資料太多了，我無法適當掌握。不過，後來有了重大突破，但不是在遊樂場，也不是在實驗室埋首研究，而是某個週末，在交誼廳觀賞足球賽。

我沒那麼仔細注意球賽，倒是花較多心思觀察球員。有些 球員不停溝通，互相吼叫，打成一片，有些則待在負責位置，只專注於分內之事。有些球員一直在球場內到處奔跑，有些大部分都守在分配到的固定區域。這是一支足球隊，但集結了形形色色的個體，隨時回應變化多端的狀況，大家都帶著自己的技能、個性、觀點，為這群體貢獻一己。不僅是二十二個人踢著一顆足球，在球場上四處移動，更是人類行為的實驗；實驗儘管有其局限，卻足以獲致實用的結論，比起任何在試管內設計的實驗還有意義得多。

我雙眼睜大，樂不可支，頓悟了箇中真諦：這種互動行為事實上正足以為人類行為建立模型。我倏地起身，幾乎是狂吼：「他們就跟蛋白質一樣！」Eureka！我感覺自己剛剛踢進了制勝的一球，但其他人看起來不像滿心歡喜地準備好包圍住我。茫然不解、憂慮不安的臉龐轉過來，回瞪著我。「小蜜，好好看比賽。」

興許為生平首度，從我可理解的透鏡來觀看人類行為。足球隊員各司其職，這種非比尋常的模式讓我聯想到蛋白質分子的合作如此有效，得以維持身體運作正常。

蛋白質也是其中一種最具學院風格的分子，因此是我們體內重要的分子。蛋白質各有各的角色，協助身體解讀內外的變化，傳遞訊息，最後決定行動。我們的身體之所以能運作，很大程度是因為蛋白質知道自己的角色，尊重同儕的工作，謹守本分。蛋白質團隊合作，但完全展現出自己的個性與能力，活力四射，界線卻分明，在團體中凸顯個體特色。我們擘畫人事與人際互動時，可將蛋白質視為新的模範生，依樣效法。蛋白質並無異於人類，會依據情勢回應，傳遞資訊，做出決策，接著付諸實踐；蛋白質卻又異於人類，是秉著本能互相合作，不會讓私人衝突、私人問題或辦公室政治阻礙工作進行，而且並不是讓自己「合群」，融入環境，而是順性而為，善用彼此截然不同的化學作用：接受相異的「類型」，相輔相成。

蛋白質的團隊合作模式，是將差異發揮得淋漓盡致，而不是一味壓抑，比起人類在社會情境下爭相追求同質性，渴望合群，可說是厲害太多。我們不以自己的獨特技能與個性為榮，不將這些當作差異化的因素，只管遮遮掩掩，究竟抹殺了多少優勢？

我們的奇特與差異不只可以讓我們成為自己，也可以促使友誼、社會團體與工作關係更有效運作。我們應該要對自己獨有的怪異引以為傲，但不只是因為感覺舒爽，而是因為有助於事情更加順利。你可以從我身上獲得例證。許多人以為ASD、ADHD、焦慮症替我設下重重障礙，但我卻發覺，這些病症才 是我的超能力，賦予我珍貴而獨到的視角。而且正如本章稍後的說明，更美好的事情是，讓我了解蛋白質如何推動身體運作，學習如何運用自身差異。

(本文摘自《人類使用說明書》/大塊文化)

【作者簡介】

卡蜜拉．彭（Camilla Pang）

倫敦大學學院（University College London）生物化學博士。現從事博士後研究，專攻「轉譯生物資訊學」（Translational Bioinformatics）。她於八歲時被診斷患有自閉症（ASD），二十六歲時診斷出注意力不足過動症（ADHD），嚴重影響學習與職涯。也因此，她不斷鑽研人性，並憑藉所學專長，努力開拓理解人類行為的科學途徑。本書是她第一本著作，榮獲2020「英國皇家學會科學圖書獎」（Royal Society Science Book Prize），為該獎史上最年輕得主。

《人類使用說明書》/大塊文化

(中時新聞網)