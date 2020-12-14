馬蘇當年力挺李小璐和PG One。（圖／翻攝自馬蘇微博）

娛樂8點半》金馬影后李小璐和饒舌歌手PG One夜宿門事件2年前鬧得沸沸揚揚，兩人起初堅稱是姐弟，去年爆出親密片自打耳光，李小璐和賈乃亮也黯然離婚，之後影響了李小璐和PG One的星路，還有一位當時的證人、女方閨密馬蘇也下場悽慘，日前她上節目反省自己過去都演女一（女主角），這幾年沾上了些倒楣事，工作全無，她更在節目中落淚。

馬蘇過去就讀解放軍藝術學院舞蹈系，之後成為模特兒出道，2002年演出《大唐歌飛》，隔年畢業北京電影學院2001級表演系專科，除了電視劇外，她也曾客串電影《何以笙簫默》飾演文小姐、《擺渡人》中的阿嫂，2012年她在華鼎獎憑《北京青年》獲中國偶像勵志題材電視劇最佳女演員。

馬蘇演技和身材都不錯。（圖／翻攝自馬蘇微博）

除了工作方面受矚目外，馬蘇過去曾和大陸前國家乒乓球運動員孔令輝愛情長跑11年，就在眾人以為兩人好事將近時突然分手，馬蘇2013年受訪坦言當下無法面對現實，回到家裡爆哭不吃多日，瘦了好幾公斤，多年後問她分手主因，她坦言是自己太幼稚。

2018年馬蘇揮別情變陰霾受訪，問到舊愛是乒乓球員，自己是否因此喜歡過球類運動？沒想到馬蘇直嗆：「大球小球都不喜歡」，挑明因為小時候被鄰居用球打到頭，從此有陰影，她也坦言曾委屈陪前男友打球，下場就是「發球時打到眼睛」。

馬蘇坦言自己人生、社會經歷都不足，那年「被分手」，整個人反應不過來，她反省沒學好為人處事，可能因此趕跑了男友，後來她將重心放回工作，被問之後戀愛還會公開嗎？她說現在自媒體當道，「不公開更難」，間接預言了她會被感情事再跌一跤，只是這回出事的是別人的感情。

2017年底李小璐和賈乃亮參加完跨年晚會後就各自去做各的事，賈乃亮在直播中稱太太「去做頭髮」，未料被狗仔無情揭露和PG One過夜八卦，PG One稱賈乃亮是哥哥，李小璐是嫂子，他們夫妻一直待他如親弟弟，稱：「但我幸運的是交到了一些娛樂圈的前輩朋友，他們真心待我。所以我也不能讓他們受委屈，什麼聲明啥的不用發，我自己來說。可能之後還會有這樣那樣的新聞出來看起來我們交往甚密，實際也真是當哥哥嫂子一樣的相處」。

馬蘇先前發文挺PG One跟李小璐。（圖／翻攝自微博）

李小璐解釋。（圖／翻攝自微博）

而被戴綠帽的賈乃亮強調相信妻子為人，李小璐則說：「我的說明，當天晚上一共五人，除了萬萬（PG One）和他弟弟我們三人以外，還有馬蘇和一個編劇，我走的時候她們還在」，而被點名的馬蘇則曬出跟賈乃亮的解釋截圖，稱當天弟弟PG One只是負責幫她們拍照、提包，力挺李小璐，賈乃亮當時回覆：「沒事沒事」。

馬蘇認了被打臉。（圖／翻攝自微博）

去年底，李小璐和PG One的親密影片流出，兩人不只擁抱還親吻，癱瘓了微博，馬蘇突然發文：「臉真疼，我活該！」認了所信非人，之後受訪無奈強調只是把看到的說出來，大家真的是去吃了飯，看了場電影。年初，馬蘇上《吐槽大會》，拿賀軍翔和蕭亞軒比喻，羨慕他們真的保有男女間的純友情，並指自己就是相信有，才會被打臉，暗指李小璐的不倫戀。

馬蘇上節目感慨。（圖／翻攝自八組吃瓜蜀黍微博）

上月馬蘇參加《演員請就位》，表現再受肯定，她泛淚承認說：「這幾年也挺倒楣的，拍的戲沒什麼播，然後還攤上了一堆亂七八糟的事，就像是一團亂麻一樣，我不知道該怎麼衝破，我之前真的都是演女一號的，有很長一段時間，就開始工作越來越少」，就在她絕望之際有朋友邀她演個小角色，馬蘇立刻答應，還用盡全力表演，讓臨演都看傻眼鼓掌，馬蘇說：「那瞬間我覺得我還『活著』，這個舞台還需要我」。

(中時新聞網)