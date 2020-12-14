冷冷的天，除了泡在熱水池內，還有什麼能夠暖和身體的方式嗎？在即將登場的「2020非洲表演面具節」，透過原汁原味的非洲天籟美聲，在節慶的歡樂氛圍中，欣賞非洲傳統文化和現代藝術家相互激盪帶來的創意作品，讓你彷彿一秒抵達非洲傳統部落。

到新竹來場全方位的非洲文化體驗。(圖/六福莊．關西提供)

無須出國 到新竹與非洲動物們當鄰居

關西六福莊位於新竹縣關西鎮，161間狩獵風格客房，房內就能看見各種非洲動物，讓您體會與可愛動物們共眠的特別住宿體驗。館內亦規畫多元的動物生態互動體驗活動與精彩的非洲歌舞表演，附設的異國風情主題餐廳、故事遊戲間、主題商店、會議室等設施，打造與眾不同的度假行程，提供豐富完整的旅遊服務！

到新竹來場全方位的非洲文化體驗。(圖/六福莊．關西提供)

全方位非洲文化藝術體驗 2020非洲表演面具節

想體驗最正統的「面具節」不用遠赴非洲！只要在12/1 ~ 01/03入住，就能親身體驗非洲百年節慶—非洲面具節的獨特魅力！飯店更化身非洲美術館，結合館內公共空間的TingaTinga壁畫，帶您體驗非洲道地藝術氛圍。活動期間，館內除了推出多項面具節限定活動，更首度展出非洲TingaTinga藝術家的畫作共襄盛舉，與非洲傳統樂器、服飾和編髮技藝等，規劃為期一個月的室內微型策展，讓您近距離感受一場面具與藝術的國際盛會！而另外絕對不容錯過的「非洲表演藝術展」，帶您一同深度體驗非洲表演藝術文化。除了來自東非坦尚尼亞的藝術派TingaTinga畫作，更有非洲空運來台，獨家面具戲服與特色樂器等特色文化展現！

非洲音樂家用傳統樂器現場表演，歡迎大家入住六福莊。(圖/六福莊．關西提供)

活動期間入住，除了參加各類型免費非洲文化特色活動，讓你有置身非洲部落的沉浸式五感體驗外，像是「非洲表演迎賓秀」、「非洲表演藝術展」等藝術行程，還能體驗「非洲面具DIY」、「非洲變裝間」，能夠親身感受非洲表演文化。

夜間的重頭戲「非洲面具營火晚會」、「非洲故事屋」，以非洲歌舞秀開啟祈福儀式，大人、小孩最期待的非洲擊鼓表演、傳統特技以及團康活動！在歌舞聲中，隨著撼動人心的鼓聲搖擺，希望您用五感深入體驗來自這片神祕大草原的不同魅力，留下難忘且與眾不同的假期回憶。

面具節晚會帶來啡歐擊鼓表演、傳統特技，讓大家越夜越嗨。(圖/六福莊．關西提供)

全台唯一 烏干達藝術表演家親授非洲手鼓和編髮課程

喜歡表演藝術的親子快加入「小小非洲鼓手」體驗，由烏干達藝術表演家親授非洲擊鼓教學課程、擊鼓帶動唱，還有好玩有趣的微特技體驗課程；而熱愛流行的潮友，千萬不要錯過「非洲編髮音樂體驗」課程，透過非洲藝人貼身指導編髮與拇指琴課程，感受不同的時尚魅力，呈現多元文化的美麗，打造屬於自己的設計力。

本文作者:六福莊．關西

(本文摘自《行遍天下12月號339期》)

景點介紹

關西六福莊生態度假旅館

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號（六福村主題遊樂園旁）

電話：03-547-5365／02-6616-6521（訂房專線）

營時：Check in15:00、Check out11:00

價位：2020藝創玩非洲住房專案、2020小小非洲鼓手住房專案請參閱官網公告或電洽

《行遍天下12月號339期》

(中時新聞網)