▲特助行不型開箱全國最年輕的彰化議長日常。(圖/中時新聞網拍攝）

說到議長的工作可能會讓大家覺得很遙遠陌生，除了平時主持議會開會，還有什麼工作日常是我們不知道的呢？中時新聞網《特助行不型》來解開神秘面紗！找到全國最年輕的彰化議長謝典林來開箱！原來平時除了在主持議會，剩下的行程也被塞滿，處理公文、各大團體的拜會還有和議員們的政策討論。如此緊湊的行程底下仍不忘推廣在地美食，並且幾乎每天都擠出時間運動！這樣的時間管理，究竟是如何做到的呢！

▲彰化議長謝典林主持議會。(圖/中時新聞網拍攝)

「來到彰化找服務，就要按電鈴，找謝典林」這句標語琅琅上口深植彰化人心，不過議長的工作也真不輕鬆，一早在大家都還沒上班時就已經有公務行程，等到特助來按電鈴找典林議長時，居然已經在辦公室開始處理公文。在堆積如山的公文海中，特助小布丁邊整理邊報告接下來的拜會的行程，而這也算是相當常見的任務，為的就是要讓各個需要被聽見的聲音，能夠更加直接的溝通，並且能夠以最快速的時間來進行處理與執行！拜會結束後也緊接著進行議會的主持，會議過程雖然偶有不同意見，卻都是為了民眾的未來著想，在議論的過程當中，推出真正能服務鄉民的政策！

▲議長推薦的必吃美食。(圖/中時新聞網拍攝）

除了認真辦公的議長，居然同時還要擔任導遊角色！如有外賓來訪，議長的彰化美食口袋名單滿滿，絕對難不倒！從路邊銅板小吃美食到藝術文化咖啡廳通通都有，從蛋黃酥變成「鹹蛋起司蛋糕」！不變的是都是使用彰化在地食材，可以在品嚐美食同時，感受到彰化在地食材的新鮮，以及店家們的用心！這也是每次議長都會如此熱情接待外賓的原因之一，以身作則的讓外界知道彰化的好！

▲特助與彰化議會隊PK運動。(圖/中時新聞網拍攝）

特助小布丁跟班下來發現議長真不是蓋的，在每天都這麼繁忙的行程之下居然還會安排時間運動！有時不只是議長自己一人運動，還會跟議員們一起組隊與教練一起訓練體能，為的就是要更有體力來服務民眾。特助與議會隊的運動PK只是議長平日運動量的一小部分，也難怪議會的成員們會贏得勝利，讓特助輸的心服口服，也體會到了典林議長平時真是一人分飾多角，平時主持議會與議員們一起擔任將民眾聲音推到中央的角色，走出議會也沒有完全下班，為了保持體力與服務民眾，時間的運用也幾乎都奉獻出去，這次的彰化議長開箱，解開議長私下的神秘面紗，讓民眾更清楚原來議長的日常，原來幾乎都離不開議會呀！

(中時新聞網)