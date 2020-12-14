【回憶殺】羅志祥日前澄清「沒有搶歐弟女友」，讓Makiyo與歐漢聲再度被外界提起。現年36歲的Makiyo（川島茉樹代）形象曾清純又可愛，出道後跨足歌唱、節目主持及作家，卻因鬧出毆打計程車司機重創演藝事業，花了許久時間才翻身，現為月入60萬品牌CEO。

Makiyo擁有台日血統，10歲跟著母親返台求學，16歲接拍知名手機廣告，俏皮又不做作的模樣頗有觀眾緣，同年得到發行音樂專輯的機會，歌曲《養我一輩子》因搭上偶像劇《麻辣鮮師》風潮，紅遍大街小巷，後來她代班《我猜我猜我猜猜猜》首度挑戰主持領域，風格活潑又敢說敢玩，加上亮眼的外型，越來越多製作單位找上她，曾一口氣主持4個節目，也因為《TV三賤客》結緣羅志祥，暗自譜出一段戀情。

Makiyo剛出道模樣清純。（圖／中時資料照）

Makiyo與黑人、小豬合作《TV三賤客》。（圖／中時資料照）

除了歌唱與主持，Makiyo再發揮自身專長，出版日語教學、豐胸及食譜等書籍，成為全方位的藝人；不過，Makiyo沉溺在五光十色的演藝圈，漸漸地被環境影響，從當年的單純小女孩變成爆乳辣妹，熱愛跑趴、飲酒狂歡等夜生活，時不時被貼敗金標籤，身邊男伴也一個換一個，過慣紙醉金迷的生活終釀下大錯，2012年爆出重毆計程車司機事件。

Makiyo從可愛變成性感火辣，常常在公開場合談夜生活和展露身材。（圖／中時資料照）

當時她與丫子、湘瑩、男友友寄隆輝與司機起衝突，起初不承認犯案，咬定司機對Makiyo襲胸，直到行車紀錄器的畫面曝光，拍到Makiyo和友寄隆輝對司機施暴，導致對方傷重到住進加護病房，儘管他們現身道歉，罹癌的Ma媽也跟著出面，甚至把醫療費用來補貼民事賠償金，得到司機的原諒，仍救不了Makiyo的形象，事業一夕跌進谷底，還被超過30萬的網友集體抵制。

Makiyo、丫子和湘瑩8年前因毆打計程車司機對外致歉。（圖／中時資料照）

Makiyo從大明星淪為人人喊打的過街老鼠，連吞安眠藥都睡不好，哭訴「很多人叫我去死」，就連昔日好友S幫都難以協助重建演藝事業，只好轉往大陸發展，聲勢卻不復從前，推出的新歌MV《女神駕到》慘遭網友毒舌「撞臉鬼娃恰吉」。

Makiyo涉案毆人事件形象大跌。（圖／中時資料照）

眼看演藝事業未有起色，Makiyo決定另謀出入，投資日本保養品、夜店和代理日本飾品，賺進不少鈔票，出手也不像以往闊綽，經濟逐漸穩定，而她近年開始參與部份綜藝節目，可望有天回歸演藝圈。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)