就算打到最後3分40秒，效力廣州龍獅的台籍後衛陳盈駿遭到對方強壓重摔倒地退場，他仍在稍作休息後，繼續回到場上激勵隊友爭勝士氣，廣州最後以114比103擊退北京控股，拿下本季第9勝(9敗)，勝率也重新回到5成、暫排第11。

這場比賽陳盈駿三分手感相當火燙，也讓對方嚴加看管，打到最後3分40秒，陳盈駿三分出手同時，遭到北控後衛張帆刻意把手肘掛在陳盈駿肩膀上面，造成陳盈駿重摔倒地，只好退場改由隊友罰球，但他休息沒多久就續回場上拚戰。

帶傷奮戰的陳盈駿此役先發打了35分鐘，投14中7，含三分球投8中5，4罰俱中，貢獻23分、11助攻、5籃板及3抄截的亮眼數據，達拉斯摩爾也替廣州拿下28分、7助攻，斯貝茲24分；北控則以約瑟夫楊29分最高，張帆24分。

另一名台籍後衛「台灣隆多」林韋翰13日也在大陸CBA例行賽有著不錯表現，林韋翰攻下全隊次高16分，外加4助攻、3抄截，洋將亞當斯也拿36分、10助攻與8籃板的接近大三元表現，兩人攜手幫助青島雙星終場115比88輕取吉林。

(中時 )