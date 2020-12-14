有鑒於新冠肺炎大流行，導致歐美國家廣泛祭出封城令，讓不少人無法前往醫院進行健康檢查，也讓罹患第二型糖尿病而不自知的患者，無法透過檢查即早掌控病情。對此，英國研究團隊研發「棉花棒式」探針，並以掏耳朵的方式取得耳垢並測量其中的葡萄糖水平，進而掌握是否罹患第二型糖尿病。

這款棉花棒式探針由英國倫敦大學認知神經科學研究所的赫倫─韋弗斯(Andres Herane-Vives)所研發，不但測量成本低，在家就能實施，無須挨一針驗血，而準確度較現行檢測方式高出60%；甚至，它還可測量耳屎中的皮質醇量，進而掌握壓力賀爾蒙、抑鬱症與焦慮症，還可測量新冠病毒抗體。

赫倫─韋弗斯表示，全球罹患第二型糖尿病的患者，每2人就有1人因未曾體檢而不知道自己已染病。此一數字恐因新冠肺炎大流行而攀升；因為各國嚴格執行封鎖令，導致人們無法前往醫院接受檢查。

然而，等到患者因身體不適求助醫生時，往往都已出現併發症；如視力喪失，心臟病、中風、腎功能損壞，甚至是提前死亡。因此，即早發現對於治療與預防併發症而言，至為關鍵。

不過，現行檢測葡萄糖水平的方法，需要扎一針來取得血液樣本；加上目前以血液蛋白代替實際葡萄糖水平，故不是最可靠的方式。因此，研究團隊試圖尋找更便宜、精確，且能在任何時間測量該員長期葡萄糖水平的方法。

赫倫─韋弗斯的研究團隊招募37位沒有糖尿病的健康人士，以棉花棒探針長期觀察其血糖變化。該團隊表示，棉花棒探針有「剎車機制」，以防過度深入造成耳膜受傷。其尖端浸泡特殊溶液，該溶液已證實可有效分析耳垢樣本。

結果，除能掌握第二型糖尿病外，先前的研究更發現可測量皮質醇量。皮質醇是壓力賀爾蒙，掌握其數值有助於監控抑鬱症、憂鬱症等精神壓力疾病。

皮質醇因其含量水平容易波動，已被證實難以準確測量。通常要採集頭髮樣本；但「不是每個人都有足夠的頭髮來取得足夠可靠的樣本」。因此，棉花棒探針提供另一種有效而方便的檢測方法。

(中時新聞網)