近日新冠疫苗已有數個國家核准上市後，各國均排定施打疫苗的先後順序。澳大利亞排定次序大致與其他國家相近，除老年人、孕婦、醫護人員優先之外，還包括囚犯與肥胖，澳洲網民為此爆發質疑聲浪。澳洲官方回應說，囚犯與肥胖者列入優先是專家建議，因為這兩類人感染新冠肺炎機率較高，此一理由讓許多網民直呼不可思議。

陸媒《環球時報》引述澳媒9NEWS新聞網報導指出，澳大利亞衛生部門公布首批接種新冠疫苗人群，包括老年人、孕婦、醫護人員，以及慢性肥胖症患者與監獄中的囚犯和教養人員。此一擾先接種類別引起網上批評聲浪，網民質疑為何監獄囚犯與肥胖者要優先？

全球多國新冠疫情嚴重，民眾對於疫苗都有高度期待。圖為輝瑞藥廠首批疫苗運出，分配給各地民眾接種。（圖／MSNBC截圖）

澳大利亞衛生部發言人在接受《雪梨晨鋒報》訪問時表示，優先人群是由醫學專家共同確定的，將監獄中的囚犯和教養人員也列為優先人群，是因為囚犯和患有慢性肥胖症的人感染新冠病毒的概率較高，這一建議與世界衛生組織給出的指導意見一致，澳政府只是聽從專家的建議。

報導說，美國麻州在本周也確定將監獄中的囚犯列為新冠疫苗的優先接種人群，該州州政府表示，這樣的做法可能不受民眾歡迎，但是此一決定是遵循醫學專家建議做成，監獄人員過的是集體生活，屬於被感染的高危險群體。

不過，報導引述專業人士分析稱，囚犯或許才是澳政府想要優先接種疫苗的人選，因為即便囚犯在接種疫苗試驗中死亡，澳洲政府也無需承擔更多的社會輿論壓力。

對於澳洲政府的解釋，許多網友不以為然，9NEWS新聞網在推特上發起討論，大批網友回應稱表示，澳洲政府在接種新冠疫苗議題上「保護囚犯總是做得比保護守法公民還要好」、「判刑的意義在哪裡？」也有網民表示不關心誰優先，因為他們根本不打算接種，還有人表示弄不清楚接種苗是自願還是強制的。還有網民提出，要讓肥胖者產生抗體，使用的疫苗劑量要超出普通人，因此肥胖者優先的做法讓人覺得不可思議。

澳大利亞總理莫里森受訪時聲稱，原本計畫從明年3月份開始接種的輝瑞新冠疫苗，極有可能提前到明年1月份，但政府內部尚未就此達成共識。他還透露，澳大利亞將加大採購阿斯利康和諾瓦瓦克斯醫藥兩家公司所生產的疫苗。

(中時新聞網)