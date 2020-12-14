前立法院長王金平與國民黨主席江啟臣等人13日歡度黨慶活動，王金平被問到2022藍軍的布局，王金平認為國民黨選情一定會很好；至於高雄市長人選是地方或空降？他說要看狀況。

據香港媒體《中評社》報導，王金平出席國民黨黨慶活動時表示，國民黨會愈來愈好、愈來愈進入狀況。國民黨身為反對黨，在立法院都漸漸進入狀況，現在當反對黨愈來愈有模有樣，做得不錯。江啟臣處理萊豬議題，他會處理得很好。

王金平被問到2022年高雄藍軍的布局，他表示，當然要布局啊，自己認真做好施政。國民黨2022年的選情一定很好，每個縣市的執政都非常有成果，民調也贏很多，大家都戰戰兢兢的在做治理縣市的工作。至於2022高雄市長人選，是要地方或是空降呢？他認為不能一概而論，要看狀況。

國民黨高雄市黨部13日在橋頭台糖花卉農園中心舉辦126年黨慶，現場有126組黨員一同烤肉，表達國民黨反對萊豬進口的訴求。江啟臣親自南下出席，前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋、前高雄市議長黃啟川、莊啟旺，以及前立委侯彩鳳、張顯耀等人也都到場。

(中時新聞網)