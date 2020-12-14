據「福斯新聞」11日的民調統計，隨著川普4年任期已進入尾聲，約47%的民眾認同川普整體表現，卻有52%的人認為其整體表現不佳。至於哪項政策最讓人民有感，民調顯示當屬經濟，而冠狀病毒成為川普施政最讓民眾不滿的地方。

該份民調顯示，相較於就任初期的2016年，美國民眾對川普治下的經濟狀態看法相似。在這次調查中，認為經濟景氣好(22%)與非常好(11%)的總和約33%，與2016年民調結果相當(33%)；認為普普(32%)與相當差(34%)的總和澤為66%，與2016年的65%相去僅1%。

不過，對於經濟議題抱持極端看法的民眾，則與2016年大大不同。在2016年民調，約3%的民眾覺得經濟景氣非常好，到2020年成長為11%，漲幅近4倍；同樣地，認為相當差的人在2016年約23%，至2020年已成長至34%。

與2020年1月的民調相比，當時約20%的民眾認為經濟非常好，創下自1998年以來的最高數字。此一數字到3月下旬降至12%，5月再跌至6%。這可能是因為川普於3月13日宣布全國進入緊急狀態，以因應冠狀病毒危機而導致經濟下滑。

在「你是否覺得現在過的比4年前好」調查中，約33%的人覺得更好，30%的人覺得更糟，36%的人覺得一樣。至於國家是否比4年前好，約32%的人覺得更好，11%的人覺得一樣，卻有高達55%的人覺得比4年更差。

至於拜登上臺會不會「拯救」美國，約40%的民眾認為經濟會好轉，卻有35%的人認為會惡化。從政黨支持來看，51%的民主黨支持者認為經濟明年會更好，為4月調查比例的近2倍(27%)；共和黨則呈現相反趨勢，4月時66%的共和黨支持者認為明年經濟會好轉，但現在僅31%的人抱如此想法。

至於對川普整體表現評價，47%的人認同，52%的人否定，為自2017年民調以來的最佳數字。至於哪方面川普表現最好，認同經濟表現最好的約52%(反對者約45%)，認為外交表現最好的為45%(反對者5O%)，認為對冠狀病毒反應最好者為44%(反對者55%)，認為移民政策最好的為43%(反對者55%)，認為健康照護最好者約41%(反對者約53%)。

從上述民調中，可看出即使正反數字頗為相近，但經濟當為川普讓民眾最認可的地方；至於其為何失去江山，可能與冠狀病毒應對失利並導致經濟下滑，最後讓自己黯然下台。

(中時新聞網)