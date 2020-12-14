由於美國食品暨藥物管理局(FDA)11日已批准輝瑞大藥廠與德國生技公司的冠狀病毒疫苗緊急授權；負責疫苗研發的首席顧問施勞威13日宣布，輝瑞疫苗全美配送自同日展開，逾600個地點14日起便能陸續收到疫苗，預計2021年3月底前為1疫人接種疫苗。

施勞威在「福斯週日新聞」中證實，在2021年第1季要為1億人接種疫苗，並於2020年12月底前配送約4000萬劑疫苗；2021年1月再配送5000萬至8000萬劑疫苗，2月再配送同等數量。

此外，他也報知好消息，即莫德納疫苗可望本週稍晚批准緊急授權；他強調正與輝瑞藥廠合作，力拼2021年第2季再提供1億劑疫苗。

美13日正式啟動配送輝瑞疫苗。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，首批載有新冠疫苗的貨車13日自密西根州製藥廠駛出。為讓配送順利展開，工人自該日凌晨起便忙碌穿梭於裝配線，將疫苗劑自冰箱取出，隨後放入藍色冰藏箱中，以確保處在零下30度的低溫，接著再裝箱貼上標籤，最後搬至貨車上。不久後，裝載首批疫苗的3輛貨車便開始疫苗配送行動。

官員指出，首批疫苗自13日開始配送，全國逾600個地點14日起便會陸續收到疫苗。14日先有145個地點收到疫苗，15號則有425個點，16號則是最後66個點收到疫苗。首輪接種人數約300萬，醫護人員將優先接種。

(中時新聞網)