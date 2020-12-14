禾浩辰日前接受專訪。（盧禕祺攝）

禾浩辰日前接受專訪。（盧禕祺攝）

禾浩辰日前接受專訪。（盧禕祺攝）

禾浩辰（左）與吳映潔（鬼鬼）因合作真人秀《閨蜜的完美旅行》假戲真做，現實生活也湊成對。（資料照）

禾浩辰與吳映潔（鬼鬼）因合作真人秀節目假戲真做，緋聞傳了兩年，曾被多次跟拍洩愛，不過兩人始終未曾鬆口認愛，僅以「好朋友」相稱，他日前為主演的三立新戲《未來媽媽》接受專訪，強調私下對感情態度很保守低調，除非真正結婚登記那一天才可能公開，甚至也不一定會公布，「不是我偶包重，而是不希望萬一分手分開了，被冠上誰的前女友、前男友，對我來說，不公開是為了保護彼此及家人，也不想因為我跟誰認愛，在宣傳作品時就一直被掛上彼此的名字」。

與鬼鬼情同兄妹的小鬼黃鴻升，直到離世後，祕密交往1年半的女友峮峮才心痛公開認愛，並透露小鬼覺得低調對兩人都好，也曾說不結婚是希望如果自己怎麼了，對方可以是一張白紙的嫁給別人，讓人心疼。不曾認愛鬼鬼的禾浩辰對此表示：「我的心態也像鬼哥，我們都怕彼此辛苦努力的作品，會因為另一半而物化彼此的心血，然後我們也都不想用感情的事去炒新聞！」

《未來媽媽》討論結婚生子話題，30歲的禾浩辰說，他曾經希望愈早結婚愈好，甚至想在26歲時就完成結婚生子夢想，但開始工作後，就把心思完全放在演藝事業上，只想衝衝衝，不想停下來，因此現在的他，對婚姻沒有太大的想像和憧憬，甚至覺得相愛的兩個人不一定要結婚，畢竟未來有太多未知數，尤其拍完《未來媽媽》後，更覺得就算結婚也不一定要生小孩，可以收養，或是養毛小孩，用不一樣的方式分享愛，「故事中有講到，為了生小孩，相愛的兩個人卻為了沒有結果的未來爭執，鬧到快離婚，混淆了一開始為什麼要結婚的初衷」。

他想要的求婚儀式，也與劇中「杜柏謙」大張旗鼓再加直播的方式天差地遠，「我想像中就是很低調求婚，只有兩人，不會找親朋好友，也不會請人家拍攝，因為這一刻是很神奇、很浪漫的，如果有第三個人在，就會讓場面有點尷尬。求婚這件事，只要停留在彼此腦海就好，不會用影像紀錄。唯一可能是求婚成功後，拍個形式上的照片，例如局部照、示意圖，僅此而已」。

而且要走到求婚進而組成家庭這一步之前，他一定是早已確認彼此的價值觀、家庭背景、交友圈、興趣，都是彼此舒服的狀態，才有機會攜手走入婚姻。而不會像劇中主角，對結婚還沒共識前就冒然求婚，結果被拒。

禾浩辰被合作搭檔郭書瑤抱怨是一個不會吵架的人，導致兩人劇中吵架戲遇到瓶頸，他解釋，因為自己平常遇到爭執會選擇冷處理，是非常理性溝通型的人，但拍了《未來媽媽》後才知道吵架其實很重要，也是伴侶之間溝通方式之一，如果兩人明明有問題卻不溝通、不吵架，悶到最後問題就會愈來愈大、一發不可收拾，「就像火山爆發釋放能量一樣，情緒也需要釋放，釋放完就會各自冷靜，如果彼此相愛就還是能夠繼續走下去」。

禾浩辰坦言，過去就曾遇過交往對象過度關心他，除了會奪命連環扣，連他出去打球運動、跟朋友聊天聚會，都要規定他幾點回家，當時他心想「我都沒在跟我爸媽報備了」，明明心裡反彈也覺壓力很大，卻沒能跟對方好好溝通、表達自己真正想法，「久了我乾脆用撒謊的，告訴她我要睡覺了，其實卻是出去玩。後來一被抓包就鬧到要分手。最後的最後，也真的分手了」。他覺得《未來媽媽》當初最吸引他參與演出的一點，就是過去沒有人教過我們怎麼愛彼此、如何解決與另一半的爭執，「這部戲用男女生不一樣的角度呈現，可以看到對方不一樣的立場，收穫真的滿大的」。

●服飾提供／Sandro homme

(中時 )