路透社報導，知情人士指出，一個有外國政府支持的技術熟練駭客組織竊取了美國財政部和商務部國家電信暨資訊署的資訊，由於這次攻擊相當嚴重，白宮國家安全會議為此事開會。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人尤約特（John Ullyot）表示：「美國政府知道這些匯報，我們正採取一切必要步驟，以查明和補救跟這個情況有關的任何可能問題。」

3名知情人士指出，美國情報界擔心，這些鎖定美國財政部和商務部國家電信暨資訊署（National Telecommunications and Information Administration）的駭客，使用了類似的工具來入侵其他政府機構。

其中一名知情人士說，這次的駭客攻擊相當嚴重，促使國家安全會議昨天在白宮開會。（譯者：陳彥鈞）1091214

(中央社)