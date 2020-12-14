小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（14日）新聞重點。

【1】後疫薪資差很大 航空苦 證期樂

後疫情時代，國內受僱員工薪資兩樣情，好、壞可能呈「兩位數」變化，薪資將會大洗牌；根據主計總處累計今年前10月統計顯示，航空運輸業薪資倒退嚕，若與去年同期相比，平均1個月少領1萬2491元，衰退幅度達13.44％，堪稱是疫情下的「最大苦主」，其他包括廢棄物處理、法律服務、基本金屬製造、旅遊、餐飲等，表現青筍筍。

【2】數位土地公廟 水湳新亮點

中部建築冠全台，連土地公廟造型也多變化，傳統宮廟、日本神社琳瑯滿目。現在於水湳經貿園區南側又增加一座數位土地公廟，更令人驚艷。

【3】兩岸業務大減 海基會爽領高薪

兩岸關係停滯，海基會功能大為減弱，但職員依然領取高薪，屢遭質疑為肥貓單位。陸委會近日預告修正「大陸委員會訂定財團法人法授權規定事項辦法」，將海基會的人事薪資、獎金支給基準明文化增訂於辦法中，未來海基會人事費用，在部分情況下，個別薪資還可能越來越高。

【4】超強吸粉力 中天YT破200萬訂閱

中天新聞12日離開52頻道，轉戰網路YouTube平台，13日上午8點19分突破200萬訂閱數，展現超強吸粉力，決定再發出緊急任務，希望再衝250萬訂閱數，以人民作後盾迎接2021年。好消息一傳出，主播劉盈秀也在節目首跳螃蟹舞，還獻唱〈感恩的心〉，感謝網友一路力挺。

【5】反數通法 沈智慧3嗆政府禁不了

國民黨中常委沈智慧為抗議中天關台、萊豬進口，在立法院外發起絕食抗議，沈昨被問到NCC正研擬《數位通訊傳播法》，痛批這個政府「太沒天良」，指全世界沒一個政府對新聞言論自由下毒手，民進黨政府已經是獨裁國家了，難道還要伸手箝制網路言論？這個政府「瘋了」，人民會怒吼。

(中時新聞網)