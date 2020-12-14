今晨氣象局針對17縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

大陸冷氣團南下，北台灣及宜花地區濕冷、易下雨，今（14日）北部、中部以北低溫下探13度，中南部日夜溫差大。今晨台灣本島平地最低溫出現在國一S123K（苗栗縣）的13.5度，今晨氣象局針對17縣市發布陸上強風特報。

東北季風增強，今日上午起台南以北、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

日東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明（１５）日東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今、明兩天基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖、澎湖有局部短暫雨，其他地區及金門為多雲到晴；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，請注意。

紫外線方面，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣及連江縣為「低量級」，其他地區皆為「中量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今日雲嘉南沿海午後風速增強，易引發地表揚塵現象而影響空氣品質。花東空氣品質為「良好」等級，宜蘭及澎湖為「普通」等級，北部、竹苗、中部、連江及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南及高屏空品區達「紅色警示」等級。

(中時新聞網)