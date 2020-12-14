加拿大負責2019冠狀病毒疾病疫苗配送工作的官員佛丁（Dany Fortin）說，首批大約3萬劑疫苗將在今天晚間至明天陸續運抵加拿大，且最快明天開始為染疫高風險族群人士接種。

加拿大和美國最快會在明天展開疫苗接種，兩國將成為繼英國之後的首批西方國家，使用輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

首批疫苗將運到加拿大境內的14處地點，先為長期護理設施的年長者、醫護人員等高風險族群人士接種。

佛丁向加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp）表示：「有些航班會在今晚抵達。部分航班會在明天抵達。」

佛丁還說，疫苗施打地點將陸續增至大約200處，且預計加拿大能在年底前收到24萬9000劑疫苗。（譯者：陳彥鈞）1091214

(中央社)