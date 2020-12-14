交通部長林佳龍表示，列車經過此路段會限速40公里，確保行車安全。（陳彩玲攝）

連日降雨導致台鐵瑞芳至猴硐段4日邊坡土石大面積坍方，工程人員日以繼夜修繕後，昨天晚上東正線搶通，14日早上5點多第一班列車順利從猴硐通過，交通部長林佳龍表示，列車經過此路段會限速40公里，確保行車安全，並勉勵所有工程人員近日來的辛勞，代表國人致上敬意。

猴硐段搶修數十日，遊客大幅降低，導致附近店家生意一落千丈、哀聲連連，在地居民皆盼能盡速通車，讓生活回到軌道上，所幸在工程人員不眠不休搶救下，今天終於順利通車，林佳龍清晨5點到火車站迎接第一班搶修後通行的列車，他說，搶修過程中環境相當惡劣，幾乎每天都在下雨，這次能順利達成目標要感謝同仁付出的心力。

林佳龍說，目前東正線雙向通行，會調度班次讓影響降到最低，此外，每班列車通過猴硐段時會維持限速40公里慢行經過，確保行車安全，西正線會持續搶修，未來還需要打樁才能將土方清除，至少仍要1個月時間才能通車。

台鐵局表示，今天有5班列車停駛，包括561次莒光號、82次莒光號、74次莒光號、2次觀光列車、502次莒光號，其餘全線恢復正常行駛，明天所有列車會恢復通行。

(中時 )