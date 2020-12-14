東森購物董事長王令麟指出，台灣的電商面臨境外包括臉書、亞馬遜、LINE、樂天等強勢競爭，成長空間受限，東森因此積極拓展境外電商很難做到的直銷電商與實體店服務，透過線下人與人的「溫度」來突圍。

王令麟說明，東森全球新連鎖（直銷電商）以分享的方式，推薦人在手機上購買東西，並讓購買者可以分享中間的利益，將投放廣告可能的支出，轉化成人對人的價金分享。

東森預計用此方式在台灣地區可以帶來巨大的營收跟數量，這就如同中國大陸的微商，也就個體戶在手機上互相分享推播產品銷售一樣的方法。

東森的優勢是線上的ETmall網上，已經有50多萬項的商品，加上有國際美妝電商草莓網的商品，品類繁多，較一般百貨要轉型做電商更有競爭力。

王令麟認為，電商的優勢在「速度」和「廣度」，微商的特色是加上了人和人分享的「強度」，但是廣泛操作後常被詬病的現象卻是商品品質和配送問題讓話語權的可信度被質疑。

東森的直銷電商不僅有電商的「速度、廣度」、人和人分享的「強度」，更加上線下人與人的「溫度」，同時以東森購物的信譽+東森嚴選商品做基礎，會是更強於微商，同時很難被複製的新商模。

在實體店部分，東森旗下有自然美，自然的線下店加盟店有300多家，直營店將發展至300家、加盟店將發展至1000多家，未來所有美妝品之銷售，會將購買一定金額的消費者引導到線下接受公司完整的服務。目前服務內容是四美，包含美容SPA、美髮、美甲、美睫，未來會更多樣化的為女性及男性愛美的人提供線下的服務，這也是未來線上、線下競爭的要點。

東森的寵物店亦同，目前寵物店有108家，未來朝300家發展，當發展至300家的時候，線上所銷售的寵物產品，可以引導會員至線下的寵物店實際去體驗，並接受美容毛小孩的服務，讓線上、線下做最完美的結合。

(工商 )