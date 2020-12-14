台積電將於17日除息，每股配發2.5元現金股利、總計發出648億元，儘管台積電股價漲高，然外資研究機構對台積電長線前景樂觀共識不變，各方高度期待台積電重拾火速填息的英雄本色。

台積電改採季季配息政策共五次經驗以來，有三次都在1～2天內就完成填息，上回遭華為禁令等國際變數干擾，費時15天才填息，是迄今最長紀錄，外資圈人士認為，隨台積電股價站上500元關卡，單季配息2.5元的現金股利幅度顯得更小，更有利填息。

國際機構法人持股台積電76.35％，換算於2021年1月14日的現金股利發放日時，會有494億元股利入袋，依然是台積電配息大贏家。值得留意的是，投資台積電成當代顯學後，持有台積電10張以下（含未滿一張之零股）小股東人數來到新高的55萬人，可見一般投資人積極參與台積電長線動能，不讓外資專美於前的風氣，已然成形。

由基本面來看，台積電長線動能強勁是市場共識，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，根據台積電經營管理階層說法，美國政府協助台積電縮窄於美國營運5奈米產線的成本差異，不認為美國新廠會壓抑台積電整體毛利率；當台積電擁有成本優勢後，有利接下更多英特爾委外代工訂單。

惟短線來看，里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝提出，蘋果iPhone所用A14應用處理器晶片出現砍單，可能使台積電5奈米製程產能利用率於2021年上半年下滑，並示警電子供應鏈留意砍單漣漪效應，但也強調新客戶前仆後繼加入台積電5奈米製程，產能利用率下滑只是暫時，隨後將迅速被填滿。侯明孝觀點不僅迅速引起市場重視，同時，與部分資金現階段較青睞非科技股態勢，亦不謀而合。

廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇亦認為，iPhone於2021年上半年備貨量略向下調整，預期台積電5奈米產能利用率受此因素影響，將略下滑至約九成，對比之前預期的95～100％，情況其實並不嚴重。

不能忽視的是，台積電在其他製程的產能利用率正持續走高。調研機構以賽亞（Isaiah Research）剖析，博通與高通由中芯國際轉出部分wifi訂單予台積電22、28奈米製程，以規避美國禁令，加上電視系統級晶片（SoC）、4G射頻晶片（RFIC）需求特強，台積電22、28奈米製程產能將會滿載到2021年首季，超越過去幾季的七至八成稼動率。

(工商 )