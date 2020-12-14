上海航交所資料顯示，遠東到歐洲、美西、地中海航線運價再攀升，寫下新三高紀錄；匯豐證券指出，港口壅塞、貨櫃短缺推升運價直直飆，航運業者本波強勁動能將連貫到農曆年，2021年全年又有合約價上升助威，將長榮（2603）推測合理股價升至35元。

匯豐賦予長榮新推測合理股價，超車摩根大通的31元，成外資圈最高；本土大型研究機構則有富邦投顧作為多頭代表，給出36元高檔預期。

遠東到歐洲航線11日運價再創新高，每TEU（20呎櫃）上漲574美元，達2,948美元，周漲幅24.17％，第四季以來運價漲得又急又猛，兩個半月上漲152.39％，對照今年4月下旬低點725美元，高低點就差了三倍。

宏遠投顧指出，因歐洲線長約比重低，幾乎都以現貨為主，漲價效益反應較美國線直接，歐洲線占長榮、陽明營運比重各為三成。

短期而言，匯豐證券指出，美國零售聯盟（NRF）預期，美國12月貨櫃進口量將年增11％，2021年第一季也將年增7％；世界第三大貨櫃航運公司CMA CGM集團更因訂單積壓、貨櫃嚴重短缺，決議暫停接受亞洲至北歐航線的貨櫃航運新訂單至12月底，顯然接下來供應面臨更大壓力。

富邦投顧觀察全球貨櫃產業結構，前十大航商合計市占率已大於80％，產業集中度提高，運價第三季起大幅揚升後，各大型航商季獲利在2～5億美元之間，全球最大航商馬士基（Maersk）更達10億美元。在大型聯盟運作平穩下，預估未來殺價競爭機率將大幅降低，有助於貨櫃產業獲利穩定度。

以長榮第四季迄今營收來看，相對去年同期大增25％，大幅超越第三季年增一成表現，由於去年12月基期低，加以需求旺盛，匯豐看好長榮12月營收成長率亮眼，且能見度已延伸至2021年初。

彙整內外資研究機構觀點，長榮受惠運價連續飆高，自今年起，每股純益連年站穩4元以上只是基本款，樂觀派法人甚至估計2021、2022年每股純益達5.35與5.91元。

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