擁有36E美胸的火辣直播主安安（化名，23歲），在IG上擁有30萬粉絲追捧，她想一圓歌手夢，卻慘遭詐騙損失百萬。安安控訴娛樂公司老闆鍾男（27歲）假裝是身價上億的公子哥博取信任，還吹牛有超狂家世背景，鍾男自述是尹衍樑私生子，得叫前立委顏清標大伯，稱呼新北市長侯友宜姑丈。更誇張的是，鍾男透露自己一度遭黑幫以手榴彈恐嚇，要求他不得洩漏自己身世。

安安對鍾男年紀輕輕卻擁有上億身價，充滿好奇，問起鍾男身世，鍾男竟自爆表示，他是「潤泰集團」總裁尹衍樑的私生子，所以名字裡有個「尹」字，他還說因為尹衍樑不願承認他這個私生子，在他17歲生日當天，還安排一名黑道大哥上門，在桌上放兩顆手榴彈，脅迫他不能對外說出自己的生父身分，不然就會遭滅口。

去年4月，鍾男透過1名經紀人找上安安，表示有意要找她組唱跳女團，該經紀人並不斷強調鍾男財力雄厚、願意砸錢培訓。（圖／讀者提供）

鍾男還加碼吹噓，「顏清標是我大伯，侯友宜是我的姑丈。」他不但有個富豪老爸，政商關係緊密，黑白兩道通吃，「我連續3年都在竹聯幫幫主么么哥家吃年夜飯！」一連串的虛擬故事讓安安深信不疑，一步步踏進鍾男設好的圈套。

自稱尹衍樑私生子的鍾男，聲稱自己年紀輕輕身價破億，還擁有8家公司，假裝貴公子來行騙。（圖／翻攝鍾男IG）

安安回憶，鍾男表示組女團只欠東風，他的公司可出資2千萬，但安安和女團的另名成員Ｌ姓女子（Ｌ女）須再各出2百萬。她希望能一圓星夢，先匯款投一百萬進鍾男的公司戶頭，但沒想到這一切攏是假。安安認為鍾男這種騙人的渣男行為無法原諒，目前已經提告《詐欺罪》，要幫自己討公道。

以火辣美艷著名的直播主安安IG上有30萬人追蹤，她出面控訴遭詐騙百萬，歌手夢碎。（圖／翻攝安安IG）

對於指控，鍾男否認自是稱尹衍樑私生子身分，對於與侯友宜、顏清標有親戚關係一事，也表示「沒說過這樣的話」﹔反控被害人違約在先，還透過律師要求2百萬和解金，雙方已在訴訟，相信司法會還自己一個公道。

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(中時新聞網)