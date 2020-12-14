二〇二二地方縣市長選舉距今還有兩年，國境之南的屏東縣戰情卻從年初就燃起狼煙，民進黨籍立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄和蘇震清四人，都強力表態「接棒」現任縣長潘孟安，豈料蘇震清因「SOGO行賄案」身陷囹圄。

事實上，蘇震清在地方創下許多紀錄，二〇〇五年競選議員連任，囊括一萬五千多張選票，打破屏東縣議員選舉最高得票數的紀錄；二〇〇八年首戰立委就成功拿下屏北一席，接著四連霸，得票率更一舉衝破七成，在屏北選區擁有極高支持度。

今年初立委選舉，屏東縣因人口減少，原先三個選區整併為屏北和屏南兩個選區。蘇震清由於爭取不分區立委失利，選前不到兩個月宣布以無黨籍身分，迎戰當時國民黨籍屏東縣議長周典論的女兒周佳琪，最終領先對手一萬六千多票，實力驚人，他的支持者自然也是對手覬覦之標的。

蘇震清的叔叔蘇嘉全曾任屏東縣長、民進黨秘書長和總統府秘書長等要職，蘇家在屏東縣可說是權傾一方。（圖／報系資料照）

親近蘇家人士證實，各方陣營確實都曾透過關係「拜會」蘇家要求支持，更有部分民意代表不敵行政資源的現實，轉而支持周春米，「以個人特質和派系而論，莊瑞雄和阿忠（蘇震清）風格趨近，兩人向來頗有交情；鍾佳濱則是屬於新潮流系，與蘇家流派本就不同。周春米背後有縣府行政系統奧援，這時候部分民代被『攔截』，大家都能理解，畢竟人家也有難處。」

蘇震清不僅連任四屆立委，他的叔叔蘇嘉全更曾任屏東縣長、民進黨祕書長和總統府祕書長等要職，權傾一方，蘇家在屏東縣可說是「喊水會結凍」。蘇震清原本有意角逐二○二二年屏東縣長選舉，卻因涉及「SOGO行賄案」而夢碎，也意外讓縣長選戰提前開打。有意參選下屆屏東縣長的同黨立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄三人，近來動作頻頻，地方上「暗拔蘇震清樁腳」的傳聞不斷。

即使主子被鬥倒，蘇震清服務團隊仍未停止運作，婚喪喜慶場合依舊能見到助理群穿梭。不過，一名民進黨屏東縣議員觀察指出，「一群（蘇震清）死忠的支持者和樁腳，已經向阿米（周春米）靠攏，部分屏北的鄉長也私下輸誠。」另一位民進黨屏東縣議員則說，「阿忠（蘇震清）和莊瑞雄的屬性比較像，做人阿莎力，而且阿忠參選這一屆立委時，選前莊瑞雄也幫了不少忙，才能在短時間內贏得選舉，所以阿忠的支持者應該會轉而支持莊瑞雄。」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)