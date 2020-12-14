喜歡花花草草，就該去有「公路花園」之稱的彰化田尾走走。冬日的田尾雖然不是花朵盛開期，但是「卡通波波樹」、多肉植物、落羽松的姿態正美，最適合來趟綠意盎然小旅行。

來到田尾，彷彿身處在植物迷宮，右轉是多肉及仙人掌專賣店，向左是專營園藝資材的店家，一路往前，婀娜多姿的原生蘭花迎風搖曳著。

卡通波波樹 造型童趣

受益於濁水溪沖刷的肥沃平原，田尾從日治時代就開始種植花卉，進而帶動周邊的園藝產業發展，原本就是「綠手指」（指擅長照護植物的人）們尋寶的好地方，加上今年的波波草進化版「卡通波波樹」，讓田尾瞬間變成最夯去處。

充滿童趣感的卡通波波樹，位在張森藝的私人庭院，當然也出自於高齡九十一歲的張森藝之手。他是當地人口中的「七里香博士」，不但是栽培出細葉七里香的第一人，也精通為樹做造型，在自家庭院種植的七里香群，其實是他用來販售的樣本，沒想到會變成網紅景點。「來拍照我是很歡迎啦，但不要搞破壞喔！」張森藝說。

「綠果庭院」除了多肉植物農場，貨櫃屋裡也有乾燥花、文創小物可以買回家。（圖／于魯光攝）

相隔不遠處，還有另一個打卡聖地「綠果庭院」，老闆張鑫源的家族在當地經營園藝已經第四代，本身是景觀設計師的他，一點一滴打造日式雜貨風格，白色貨櫃屋展示乾燥花與植物相關文創商品，戶外區擺設各式多肉植栽，還有「領帶仙人掌」及「彎彎曲曲樹」等特殊品種，奇特外型令人發噱。

「菁芳園」園區種植多株落羽松，景致迷人，宛如置身於祕境裡。（圖／于魯光攝）

逛得有些餓了，前往人氣第一的景觀餐廳「菁芳園」，老闆巫鴻澤的祖父，正是首開田尾栽種苗種風氣之人。循著落羽松步道入內，優美的睡蓮池在眼前展開，明亮通透的玻璃溫室用餐區，上方還懸掛大量藤蔓和觀葉植物，陪著旅人品嘗餐點，首推「堅果紅藜佐黑松露炒飯」，具營養又香氣十足，健康與美味兼顧。

「堅果紅藜佐黑松露炒飯」使用濁水溪米與紅藜麥共煮，與杏鮑菇、黑珍珠菇與松露醬拌炒，風味獨特。（350元／份）（圖／于魯光攝）

森林系玻璃溫室用餐區，自然光線恣意灑落，十分舒服。（圖／于魯光攝）

想要喝杯好咖啡，到「全得玫瑰莊園」準沒錯，老闆賴正修投入玫瑰莊園經營之後，不斷鑽研咖啡技巧，目前已擁有「SCA Barista」（精品咖啡協會義式咖啡師）國際證照，也是一名花式拉花的授課老師，他大力推薦最新研發的花香咖啡，再搭配加了自家烘焙精品咖啡配方espresso的「提拉米蘇鬆餅」，交織香醇且迷人的風味。

只加鮮奶不加水的「提拉米蘇鬆餅」，吃起來香甜鬆Ｑ。（150元／份）（圖／于魯光攝）

「全得玫瑰莊園」的餐廳建築採歐風設計，與噴泉、樹木花草構成美麗風景。（圖／于魯光攝）

來古厝咖啡 富人情味

沿著民生路一段步行約兩分鐘，由貼心老闆許再生打造的貼心花草世界「鳳凰花園」就在眼前，場內提供小推車，讓客人有如來到大賣場，邊推著車邊逛花園，洗手間也經過美化，讓此處更為舒適；許再生擔心客人逛累了沒地方休息，還特地將老家重新整理改建，變身充滿人情味的「窄巷古厝咖啡」。只要是客人，店內準備的水果、古早味餅乾都能隨意自取，「就把這裡當成自己家！」許再生說。

「摩艾像的牛奶浴」特製的摩艾像造型冰磚搭配牛奶，令人會心一笑。（150元／杯）（圖／于魯光攝）

許再生的女兒許郁珊表示，老宅已經超過一甲子，小時候都在紅磚三合院裡玩耍，許多快樂的兒時回憶都在這裡，爸爸一召喚，她就回來幫忙。「有很多舊家具是阿嬤時期留下來的，我們也到處尋找復古小物、家電，老客人喜歡這裡的氛圍，小朋友則把這裡當成樂園。」為了符合古宅氣氛，甜點是用迷你小電鍋盛裝，而冰磚咖啡「摩艾像的牛奶浴」雖然略顯違和，卻因為太療癒而大受歡迎。

「窄巷古厝咖啡」的懷舊空間，讓人彷彿搭乘時光機回到阿嬤年代。（圖／于魯光攝）

銀白芙蓉草 掀打卡潮

若是帶著小孩同行，則一定不能錯過由景觀設計公司出手打造的遛小孩天堂「捌程小８親子Café」。這是家長們的救星，好動的男孩們一來此處，火速衝向卡丁車，或是小孩版跑步機、跳床等遊樂設施；女孩們則喜歡玩撈魚；童話小屋裡的球池和溜滑梯也適合讓孩童開心放電；此外，該店還設計了多肉盆栽、水串珠、沐浴鹽等ＤＩＹ課程，內容相當豐富，不只是小朋友喜歡，充滿設計感的園區也讓很多網美專程到此拍照取景。

小朋友喜歡的撈魚遊戲，可以訓練手部操作能力。（圖／于魯光攝）

「捌程小８親子Café」有一處城堡造型的童話小屋，光是球池就能讓小孩玩很久。（圖／于魯光攝）

田尾最療癒的風景，還有「建華芙蓉園」裡圓滾滾的雪白波波草。該品種為芙蓉草，葉片銀白似雪，植株呈圓形狀，一顆顆小雪球堆在地面上的畫面，被網友發現後拍照分享至ＩＧ，立刻掀起打卡潮。當然要搶在芙蓉草最可愛的姿態即將結束之前趕緊衝一波，留下美好回憶。

「建華芙蓉園」專營芙蓉草買賣，因為圓滾滾造型，被網友暱稱為雪白波波草。（圖／于魯光攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)