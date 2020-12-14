台股晶圓雙雄台積電（2330）與聯電（2303），近期突成法人尤其是外資調節目標，且市場陸續傳來負面消息，資深業內人士以3招來破解法人，尤其是外資對產業或個股的「關鍵報告」評估，提供小額投資人參考，才不會在股海沈淪與迷航。

外資法人在近3個交易日總計賣超台積電26,810張，但總體持股比例仍達76.35%高檔水準。市場消息面傳來，外資的最新估報告係考量備貨調整，蘋果i-Phone 12砍單台積電高階製程的5奈米訂單，使台積電在2021年的首季的5奈米稼動率將降至8成，且明年第2季可能進一步滑落至8成以下。

聯電在上周二（8日）股價在盤中一度觸及51.7元，及收盤50.9元雙創18年來新高，盤後公布11月營收係147.26億元，月減3.6%，年增6%，之後股價拉回修正，已連跌3個交易日。市場消息直指11月營收未如法人預期，即原估仍將較10月營收成長，但考量匯率變數與10月、11月的出貨天數，公司高層自評產能與出貨仍在掌控中。

公司高層預期，8吋晶圓代工的產能持續供需緊張，且延燒至明年首季，且今年第四季的營運目標並未改變，仍維持之前法人說明會的評估，顯示聯電對未來營運仍充滿信心。

外資法人在上周前4個易日，總計賣超聯電174,556張，迄上周五才出現回補動作，單日買超12,601張，整體持股比例仍達45.45%，在聯電預期8吋晶圓代工產能仍嚴重供不應求與高階28奈米良率大幅提升下，使法人對該股逢低回補動作仍不宜淡。

資深業內人士指出，外資在買超或賣超個股或產業鏈之前，總會先在市場透露利多或利空等消息，使散戶緊張兮兮的追價或砍殺持股；然而外資的「關鍵報告」真有那麼神？業內老手僅以3招予破解：

其一，當利多消息在市場傳開或於媒體曝光之際，需先行審視該個股或產業鏈的波段漲幅是否已過大，再觀察外資在消息曝光後的近5個交易日的買賣超變化，及未來3個交易日的買賣超變化，以判斷外資是否在吃貨或調節。

其二，當利空消息陸續傳至大街小巷後，同樣需審視該個股或產業鏈的波段跌幅是否過巨，再觀察外資在消息曝光後的買賣超動作，追蹤前5交易日與未來3~5個交易日的「小」動作為何？是逢低卡位或持續調節。

其三，企業主（或說公司高層）的誠信：外資分析師的評估報告，主要源自企業高層核心或下游產業鏈，基本上股市老手多會先看外資評估的企業主，在市場上是否一直維持誠信原則，若企業主誠信不佳，則外資的「關鍵報告」可左耳聽進去，隨即於右耳請出去了。其次，則是追蹤大股東在多、空消息面出爐後的持股變化，做為參考。

因為春江水暖鴨先知，外資分析師再怎麼厲害，仍逃不過企業主能優先掌握客戶源頭的第一手資訊。再者，原料端價格的折扣比例，與企業產出的A貨與次級貨的配置，如何處理，也非外資能知之甚祥的項目。

業內人士指出，事實上，前波晶圓雙雄震盪走高，不斷創下波段新高時，市場消息也不斷傳來訂單大爆炸的利多因子，但產能供不應求時，訂單再多也無法多出空間去接單，而企業也只能透過調整客戶配送比例與調高價格來因應。

因此，消息面只是刺激股價先行因子；另外台積電全球大客戶不止是蘋果，包括高通、超微與未來可能投單的英特爾，皆需高階製程商品，加上5G、電動車、AI、高速運算、虛擬貨幣（如比特幣）等未來明星產業的市場需求持續看好，而美中貿易戰及科技戰仍方興未艾之際，在全球供需市場已動見觀瞻的台灣半導體產業，尤其是晶圓雙雄未來發展如何？大股東與內行人老神在在，心知肚明。

(工商 )