非洲友邦史瓦帝尼政府透過聲明表示，總理戴安柏（Ambrose Dlamini）今天在南非醫院過世，但沒有宣布死因。

法新社報導，52歲的戴安柏2019冠狀病毒疾病（Covid-19）篩檢呈陽性後兩個星期，於12月初在鄰國南非住院。（譯者：蔡佳敏）1091214

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(中央社)

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