非洲友邦史瓦帝尼總理戴安柏過世 享年52歲 07:192020/12/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 非洲友邦史瓦帝尼總理戴安柏13日在南非醫院過世，享年52歲，黛安柏於11月確診新冠肺炎，後前往南非住院治療。圖為黛安柏2019年訪台時，蔡英文總統接見的畫面。（資料照／中央社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 非洲友邦史瓦帝尼政府透過聲明表示，總理戴安柏（Ambrose Dlamini）今天在南非醫院過世，但沒有宣布死因。 法新社報導，52歲的戴安柏2019冠狀病毒疾病（Covid-19）篩檢呈陽性後兩個星期，於12月初在鄰國南非住院。（譯者：蔡佳敏）1091214 蘋果創辦人賈伯斯超正小女兒謀生 洗泡泡澡火辣自拍 川普律師朱利安尼染新冠 驚傳已經送醫 (中央社) #過世 #南非 #史瓦帝尼 #總理 #星期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美媒爆料 拜登就職日 川普大辦反對集會 04:092020/12/08 兩岸要聞 克莉絲汀史都華搶演女女戀 04:102020/12/06 焦點要聞 阿湯哥《任務》直奔太空開打 04:092020/12/07 娛樂新聞 共同社：日檢將以殺人罪起訴京阿尼縱火犯 11:562020/12/11 國際 確診新冠數天後 川普律師朱利安尼9日將出院 06:002020/12/10 國際 動物園金剛寶寶命名票選 Jabali諧音「呷百二」受網友喜愛 15:262020/12/11 生活 拜登之子證實被川普政府查稅 與陸業務往來遭調查 06:302020/12/10 國際 以色列宣布與不丹王國建立外交關係 07:142020/12/13 國際 摩爾多瓦總理確診 將遠距處理政務 19:492020/12/09 國際 與中國競爭 印度與尼泊爾討論建跨境經濟特區 15:222020/12/08 國際 主導川普選後法律挑戰的律師朱利安尼 周日確診 20:102020/12/07 財經 國際熱門新聞 川普退群成癮 返群恐非易事 - 國際大事 - 中國時報 川普任期進尾聲 福斯民調顯示民眾最有感的政策 - 國際 美正式啟動配送輝瑞疫苗 拚2021年3月底前1億人接種 - 國際 新冠隔離太寂寞 充氣娃娃需求大爆炸 紐約驚人銷量公開 - 國際 非洲友邦史瓦帝尼總理戴安柏過世 享年52歲 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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