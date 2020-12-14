台南市一名就讀小學的男童，因為截肢而需要輪椅代步，平時上學由同學抱著他去廁所，沒想到卻遭到酸言酸語攻擊。男童難過表示「我也想自己上廁所」，讓網友看了相當心疼，紛紛為他加油打氣。

一名男童在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己因為截肢的緣故，所以上廁所需要同學的幫忙，而同校的學長在廁所內見到這樣的情景，經常會口出酸言。男童坦言每次上廁所，同學都會看到他的重要部位，自己也會害羞，「但這只是暫時的…等到18歲我有能力賺錢，我一定會花自己賺的錢裝義肢…」。

男童表示，很多人都不能認同截肢、坐輪椅的他，但他會努力用行動讓外界不再討厭他，轉為認同他。最後男童笑稱同童也跟他開玩笑：「你到畢業之前都要控制飲食，不能變胖，不然我們就抱不動你了！」讓男童也忍不住說：「害我都不敢大吃大喝了！」

（圖／爆怨2公社）

男童目前138公分，體重沒有超過40公斤過，他表示同學一開始也會排斥，但抱久就習慣了，「假日還會來我家帶我出去，就為了抱我上廁所！」有網友建議男童申請政府的補助裝義肢，但他表示經醫生評估決定繼續坐輪椅，等長大一點再裝。

許多網友看後忍不住留言表示「加油喔！不要在意別人」、「不要在乎沒有同理心的人說什麼」、「只能說你的學長不懂事，也很感謝你的同學能協助你」、「這就是變相霸凌」、「加油，要相信自己行的」、「你很棒，同學也很棒，別被學長的話影響自己」、「沒關係，你失去的是腳，那些學長失去的是腦」、「記得幫助你的人，酸你的左耳進右耳出」。

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(中時新聞網)