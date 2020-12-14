台北市長柯文哲因於今年6月針對捷運信義安和站附近聯合開發案，只剩1小塊土地無法徵收，批評地主「是都市蟑螂」，「渾蛋」，有地主認為柯影射他，控告柯公然侮辱。台北地檢署上月將柯不起訴，但地主不服，向台灣高檢署聲請再議，經高檢署駁回，柯獲不起訴確定。

台北市信義路四段239巷因捷運聯開案，里長爭取一併解決當地交通問題，獲建商承諾取得相關土地後拓寬為6米，但剩下巷口2坪大土地，疑因地主開價過高與建商談不攏，被稱為最貴釘子戶，遲遲無法處理。

今年6月間，柯與里長的一場座談會中，提及這起聯開案時，竟脫口說出：「那個地主也是王八蛋」，「也是渾蛋...，那是都市的蟑螂」，有地主認為柯發言內容擺明是點名侮辱他，憤而提告。

但北檢認為，柯文哲發言內容沒有指名道姓，也沒提到土地位置，一般人無從得知柯所說的地主到底是誰，認定柯涉犯公然侮辱罪嫌不足，11月16日不起訴柯。地主不服，向台灣高檢署聲請再議，高檢署審查後，認為再議無理由，依法駁回，柯獲不起訴確定。

(中時 )