費城七六人中鋒「魔獸」霍華(Dwight Howard)最近因欠薪挨告，他今年1月開除兩個女助理，她們認為霍華少給5萬美元的薪資(約台幣141萬)！主要原因是霍華不斷增加她們的工作量，包括照顧他數十公斤體重的寵物蛇。

美媒TMZ報導，這兩位叫做Armica Nabaa、Kamisha Shelman的女子在2018年底獲聘為業務、行政助理，她們宣稱有在霍華簽約湖人時幫上忙。當然重點在於霍華未經她們同意就增加工作內容，因為霍華開除了自己的管家、女傭、園丁，把照顧寵物蛇的工作丟給兩位助理。

霍華是個蛇迷，養了很多粗大的寵物蛇，請人弄來豪華玻璃櫃安置牠們，登上過知名頻道《動物星球》。其中最引人注目的是一條美麗的美洲紅尾蚺，取名為「克麗奧佩脫拉(埃及豔后)」，成蛇可長到接近3公尺，不過這類品種性情溫和已被人類馴養。寵物蛇居住的玻璃櫃裡設有燈光、草木、水塘。

總之霍華開除兩位女助理以後，她們認為這些額外的工作應該也要有相應的基本工資。霍華上季與湖人簽約1年256萬美元，新球季1年260萬美元加盟七六人，生涯總薪資2.4億美元(約台幣67.6億)。

(中時新聞網)