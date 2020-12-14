鴻海(2317)董事長劉揚偉認為，由於部分產品遞延效應、且比較基期較低，資通訊（ICT）產業明年上半年景氣肯定優於今年同期，並看好包括5G、伺服器及電動車（EV）3應用產品需求，下半年則需視新冠肺炎疫苗是否有效、疫情能否確實獲得控制。

鴻海研究院攜手台灣量子電腦暨資訊科技協會，12日舉辦第一屆「台灣量子科技共識論壇」，劉揚偉認為，新科技的發展階段依序為理論、工程開發及應用，目前已走到工程開發階段，台灣如何在工程開發及應用階段趕上非常重要，發展量子電腦的契機就在這3～5年。

對於明年產業展望，劉揚偉認為，由於今年受疫情爆發影響，且年底智慧型手機出現遞延效應，明年上半年景氣肯定優於今年同期，全年整體發展則維持穩定。以應用來看，5G及伺服器相關需求將不錯，電動車則一定會非常好，居家工作需求能否續旺則有待觀察。

劉揚偉指出，MIH電動車開放平台設立的主要目的，並非針對單一特定客戶，而是為解決電子產業不得其門而入的問題，藉此帶動應用發展進展，使市場更蓬勃、價格更親民。至於是否與蘋果推動的Apple Car合作，劉揚偉則回應「歡迎跟我們合作」。

針對競標馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓（SilTerra）進展，劉揚偉則表示，目前據內部消息透露「機會很大」，但馬國政府對此寄予厚望，因此還需要一點時間。而集團在全球布局策略上，仍將持續按照區域化製造趨勢發展，依客戶需求及市場狀況而定。

針對集團墨西哥廠遭到勒索病毒攻擊，劉揚偉認為，駭客和病毒攻擊跟新冠肺炎疫情類似、病毒不會消失，唯有勤洗手、戴口罩、保持社交距離，並長期投資疫苗，集團對此積極清理網路電腦缺陷、建立防火牆、與駭客攻擊保持距離因應。

(時報資訊)