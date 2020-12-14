今年整個大環境陷入低潮，普遍認為是「最糟的一年」，大家都對即將到來的2021年懷抱著希望，期盼明年可以順利一些。據《每日運勢風水》報導，明年有三個生肖旺到爆，上半年賺錢超容易，下半年還能晉升職位，整年都能爽爽過。

一直以來屬虎者都認為靠自己比靠運氣可靠，做人做事都不會被利益誘惑而改變決定，所以2021年能避開各種地雷，確實累積財富，在上半年賺到一定數字的金額。下半年屬虎者事業晉升，發家致富的速度變快，生活水準也能明顯提升。

好強又有上進心，讓屬雞者在工作上相當積極，不會得過且過，能夠處理事業上的各種問題，這樣的特質在2021年會得到長官的欣賞，進而多多關照。明年屬雞者不缺錢，上半年就能存到錢，下半年甚至有升職加薪的機會，也讓屬雞者生活態度更加樂觀，整年都有好心情。

屬猴的人反應迅速、擅長把握良機，既不會偷懶也很樂意忙碌。2021年屬猴者終於可以收割之前忙碌的成果，付出得到回報，所以一整年可以開開心心度過，可說是如沐春風。

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(中時新聞網)