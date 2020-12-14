行政院長蘇貞昌昨以三倍券購買本土漫畫送孫女，竟被眼尖網友抓包蘇結帳時，又出現行政院統一編號，對此，行政院祕書長李孟諺澄清，蘇貞昌並未使用公務預算，今也會前往店家更換收據發票。有媒體因此下標為「霸氣回應」，宅神朱學恒則狠酸，霸氣個屁！真有種就霸氣報公帳啊！

蘇貞昌買漫畫打統編被抓包，政院澄清後，有媒體下標「霸氣回應」，朱學恒今在臉書發文開酸，「霸氣個屁咧！真有種的話霸氣報公帳啊！連買個東西都不會買，行政院的團隊跟紙糊的一樣，是不是除了作圖什麼都不會了」？

底下網友也表示，「又霸氣了，整個政府都擁有霸王色」、「私人物品報公帳應該可以算貪污了吧」、「為什麼我繳稅的錢要拿去買你孫女的漫畫」、「那是我繳的稅耶....怎拿去買漫畫送人」、「納稅錢可以花的那麼（霸氣）也是不簡單，180萬被偷了也沒啥啊」、「他買漫畫送自己的孫女，卻打統編報公帳，這樣算不算貪污公款」。

蘇貞昌13日訪漫畫基地，使用三倍券買漫畫送孫女，電視新聞畫面一出來，被眼尖網友發現蘇結帳時，又出現行政院統一編號「03722403」，引發外界輿論嘩然。李孟諺後來趕緊表示，蘇揆公開使用三倍券購買漫畫贈給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。

李孟諺說，經查，確有交際科人員事先提供政院資訊給店家，從各家媒體新聞畫面中很清楚，店家在結帳時並沒有詢問蘇揆是否應該打上統編，蘇對發票上資訊也不知情。為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科人員，今天立即向蘇揆拿發票，前往更換收據發票。

(中時新聞網)