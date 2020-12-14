今起冷氣團發威，愈晚愈冷，不少民眾急欲購買禦寒商品，一名女網友透露，想在租屋處添購一台電暖器，但又有安全考量，因此問大家有沒有更好的建議，不少網友急推一款神器，表示「便宜又不佔空間」。

原PO昨（13）日於PTT女孩板表示，最近氣溫驟降，租屋處的冷氣又沒有暖氣的功能，因此想買電暖器，但過去新聞曾傳出不少因電暖器釀火災的意外，令她十分猶豫，想問大家有什麼好建議。

貼文曝光後，不少網友表示，攜帶式的電暖器相當便宜，一般來說價格大約落在3千元左右，若未來要搬走，攜帶也方便，再來也可烘衣；至於安全性問題，網友說，現在不少家電都有安全裝置，有安全疑慮就買「自動安全斷電」，安全又安心。

另一派網友則問原PO租屋處的房間大小，認為若是小套房，買了電暖器反而佔空間，建議可考慮電熱毯，價錢比電暖器更便宜，「認真說，電熱毯再加上一件蠶絲被就暖到爆，然後睡覺穿個襪子超讚。」

(中時新聞網)