中天新聞台被迫離開有線電視52頻道，轉往網路繼續發聲，中天電視YouTube頻道昨（13）日突破200萬訂閱，讓不少人相當驚訝，而NCC有意插手網路的傳言甚囂塵上，引發熱議。對此，台北市議員羅智強直言「中天，肯定做對了什麼」。

中天轉戰YouTube頻道再創佳績，關台32小時後，訂閱數突破200萬。羅智強在臉書表示，在頻道上，中天的媒體工作人員仍努力的進行報導，讓中天新聞在YouTube浴火重生，但嚴酷的考驗正要開始。

羅智強指出，NCC除了將中天關台之外，現在更要追殺到網路，未來將透過法律將中天的YouTube頻道納管，如果中天讓政府那麼害怕，那中天肯定是做對了什麼，才讓政府對它窮追猛打，但監督制衡政府的力量不能消失，「堅持守護新聞自由，反NCC髒手」。

中天電視YT昨（13）日訂閱數突破200萬，主播劉盈秀大跳「螃蟹舞」、獻唱「感恩的心」感謝網友。（圖／摘自中天電視YouTube）

主播鄭亦真首度邊吃漢堡邊播報新聞。（圖／取自中天電視YT）

中天電視YouTube訂閱數突破200萬，主播劉盈秀信守承諾，不僅在節目上跳起正夯的「螃蟹舞」，更加碼獻唱「感恩的心」。有別於以往播報新聞的方式，即時和觀眾互動的新模式備受關注，主播鄭亦真為感謝網友「刷一排漢堡」，破天荒首度邊播報午間新聞邊吃漢堡，瞬間引起討論。

對此，網友直呼，「這也太超前了吧，中天轉型太成功了吧？？？」「第一次能在看新聞時與美女主播互動！很開心很直接完全不同感受！」「離開52，中天更活潑更有內容」。

(中時新聞網)