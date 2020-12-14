南台灣連鎖咖啡店士達衛（前身為金鑛咖啡）驚傳無預警倒閉，全台11家門市「做到昨天」，薪水還發不出來，員工傻眼！士達衛母公司為富士康廣告集團，去年12月自燦坤手中接下金鑛咖啡後，今年2月更名自有品牌「士達衛IT’S DAVID」，不料不到一年，宣告停業。

13日晚間，臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung」率先公布士達衛內部訊息，「所有門市營業到12/20，全部夥伴都會做資遣」，部分門市已貼上租約到期的停業通知；後改為營業到13日止。

「難怪昨天看到招牌拆了」、「雖然我不知道有這家店，但還是替員工感到不平」、「都快過年了，薪水說不發就不發」，網路上已有不少關於士達衛結束營業的留言。官方粉絲專頁關閉，無法瀏覽任何訊息。

金鑛咖啡1998年由創辦人鄭立鍵從路邊攤車做起，2000年開出首間實體店面，以「蛋糕結合甜點」、「三角窗經濟」的餐飲模式，成功在南部打下版圖，甚至進軍台北市信義區，全盛時期有70幾家門市。

2016年燦坤入主金鑛，短短3年慘賠7億元，去年底由富士康廣告集團接手。目前主要門市集中在高雄，台南、台中也有設點。富士康無回應，僅對外表示14日會出面說明。

(中時新聞網)