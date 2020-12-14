小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(14日）財經重點。

【1】大缺櫃 貨櫃船運周周漲

貨櫃船運市場缺櫃問題日益惡化，上周五（11日）上海航運交易所公布的數字顯示，歐洲線運價單周上漲24.2％，每箱（20呎櫃）運價2,948美元，每大箱（40呎櫃）約5,896美元，地中海航線上漲28.9％，每箱3,073美元，每大箱漲破6,000、至6,146美元。由於缺櫃問題估計在農曆年前無解，船公司已將每半個月調整一次的運價，自本周起改為每周調整，運價將持續飆高。

【2】日本大廠跳電停工 玻璃基板供貨告急

日本玻璃基板大廠日本電氣硝子（NEG）驚傳停電，位在日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工廠因意外停電5小時，造成玻璃熔爐受損。該廠供應8.5代以下的玻璃基板，旗下3座熔爐預計會在第一季陸續修復、恢復生產，整體影響時間恐長達4個月。高槻廠停工，估計一個月玻璃基板供應將減少400萬～500萬平方米、相當於一座8.5代廠的產能，玻璃基板供給缺口擴大，使得原本就缺貨的面板供應鏈更是雪上加霜。

【3】17日年終理事會 金融業估央行利率三連凍

美國聯準會（Fed）17日凌晨將發布利率會議結論，央行當天也將召開第四季年終理事會，無縫接軌做出最即時的政策因應，根據本報針對金控、銀行、壽險及投信投顧等金融業者進行的調查結果顯示，100％預估央行政策利率將連三季不調整，重貼現率停留在1.125％的歷史最低點。

【4】玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面

行政院加速盤點第三波打炒房政策工具。政府高層透露，政策工具考慮方向包含：加強查稅、加速紅單禁止轉讓修法等中長期措施提前上陣，新增違規行為立刻開罰及強化裁罰效力，同時近期提住宅法修正案，提高包租代管房東每月稅金所得可享免稅額再調增約5,000元為1.5萬元，並杜絕查稅疑慮。

【5】英脫歐談判進入延長賽，若最後硬脫離… 英鎊兌美元 恐貶逾10%

英國脫歐貿易談判期限已至，但鑒於關鍵議題仍缺乏共識，使得英國無協議脫歐機率大增。英國首相強生和歐盟執委會主席馮德萊恩因此在13日通電後，決定讓雙方談判進入延長賽。外界指出，如果英國無協議脫歐成真，英鎊兌美元匯率可能暴貶10％以上。

(中時新聞網)