罷免高雄市議員黃捷行動，11月20日已送件高雄市選委會。罷捷總部發言人徐尚賢表示，第二階連署書共有40918份，等同「鳳山40918人的民意」；但根據第三階段需要25%的同意票來看，罷免必須達到71956人高門檻。罷捷團體昨(13)晚在臉書上貼出最新催票影像，徐尚賢在街頭奮力呼籲民眾出來投票，更雙手霸氣高舉「罷免黃捷」標語，吸引路人目光。

網友昨晚在臉書社團「罷免高雄市議員黃捷」中，刊出多張罷捷總部在街頭宣傳、造勢的照片。從發言人徐尚賢到罷捷志工們，不分晝夜堅定站在大馬路匯流處，穿著背心、揮動著手中「罷免黃捷」、「拒吃萊豬」、「拒絕美豬美牛」等標語看板，期望募集糧草並催出最高投票人數。其中，罷捷總部發言人徐尚賢雙手高舉「罷免黃捷」標語的背影特別吸引路人目光，許多網友都不禁回應表示，這背影實在太霸氣了！

罷免黃捷的第二階段連署在11月20日已送出，40918份的連署書代表著鳳山人的民意；而第二階段的審核若成功通過，依規定40天內要舉行投票，一切順利的話有可能12月底就會進行。根據第三階段需要25%的同意票來看，罷免必須達到71956人，與黃捷2018年當選得票數18420相比，門檻相當高。罷捷團體已規劃在各鄰里催票，盼衝刺出最高投票數。

網友發文呼籲鳳山民眾一起出來罷免黃捷。(圖/翻攝自罷免高雄市議員黃捷 臉書社團)

罷免團體的努力引來網友鼓勵，紛紛留言表示「親愛的最辛苦的志工們，我想獻上最高的敬意，為您們加油」、「鳳山清捷隊，加油」、「加油，罷掉這個雙標白目女」、「非常感動你們的決心及熱誠，雖常被1450霸凌說是憨粉，不過這一路走來看見你們流淚流汗，真的就像大雨中挺胸撐中華民國國旗的背影人，有著默默作事的感動。」

(中時新聞網)